Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A

ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
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Но-Шпа®
Но-Шпа®
Розчин для ін'єкцій 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Україна
від 408,25 грн
в 994 аптеках
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Но-Шпа®
Но-Шпа®
Таблетки 40 мг контейнер дозуючий №60
Опелла Хелскеа Україна
від 204,36 грн
в 956 аптеках
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Но-Шпа®
Но-Шпа®
Таблетки 40 мг флакон №100
Опелла Хелскеа Україна
від 310,79 грн
в 950 аптеках
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Еспумізан®
Еспумізан®
Капсули м'які 40 мг №25
Berlin-Chemie AG
від 118,10 грн
в 950 аптеках
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Дуспаталін®
Дуспаталін®
Таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
від 207,36 грн
в 933 аптеках
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Афлетин
Афлетин
Капсули м'які 125 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від 72,95 грн
в 908 аптеках
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Тримспа 200
Тримспа 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 189,09 грн
в 904 аптеках
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Спазмомен®
Спазмомен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг №30
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від 193,10 грн
в 902 аптеках
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Еспумізан® Бебі
Еспумізан® Бебі
Краплі оральні, емульсія 100 мг/мл флакон 30 мл з мірним стаканчиком №1
Berlin-Chemie AG
від 199,60 грн
в 894 аптеках
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Метеоспазміл
Метеоспазміл
Капсули блістер №30
Майолі
від 362,01 грн
в 891 аптеці
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Еспумізан® L
Еспумізан® L
Краплі оральні, емульсія 40 мг/мл флакон 30 мл №1
Berlin-Chemie AG
від 161,10 грн
в 885 аптеках
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Меверин®
Меверин®
Капсули 200 мг блістер в пачці №30
Корпорація Артеріум
від 255,00 грн
в 881 аптеці
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Боботик
Боботик
Краплі оральні, емульсія 66,66 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 30 мл №1
Польфарма
від 194,00 грн
в 856 аптеках
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Но-Шпа®
Но-Шпа®
Таблетки 40 мг блістер №24
Опелла Хелскеа Україна
від 106,98 грн
в 850 аптеках
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Но-Шпа® форте
Но-Шпа® форте
Таблетки 80 мг блістер №24
Опелла Хелскеа Україна
від 138,05 грн
в 828 аптеках
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Мебсін Ретард®
Мебсін Ретард®
Капсули 200 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від 270,06 грн
в 808 аптеках
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Аспазмін
Аспазмін
Капсули з модифікованим вивільненням 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 216,06 грн
в 807 аптеках
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Платифілін-Дарниця
Платифілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 86,43 грн
в 802 аптеках
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Колікід®
Колікід®
Суспензія оральна 40 мг/1мл банка 30 мл №1
Гледфарм
від 151,22 грн
в 798 аптеках
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Папаверин-Дарниця
Папаверин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 115,12 грн
в 752 аптеках
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