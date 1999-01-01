Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A A
Синтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни
A03A B
Синтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки
A03A D
Папаверин та його похідні
A03A X
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
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Но-Шпа®
Розчин для ін'єкцій 40 мг ампула 2 мл №25
Опелла Хелскеа Україна
від
408,25
грн
в 994 аптеках
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Но-Шпа®
Таблетки 40 мг контейнер дозуючий №60
Опелла Хелскеа Україна
від
204,36
грн
в 956 аптеках
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Но-Шпа®
Таблетки 40 мг флакон №100
Опелла Хелскеа Україна
від
310,79
грн
в 950 аптеках
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Еспумізан®
Капсули м'які 40 мг №25
Berlin-Chemie AG
від
118,10
грн
в 950 аптеках
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Дуспаталін®
Таблетки, вкриті оболонкою 135 мг №15
Абботт Хелскеа Продактс
від
207,36
грн
в 933 аптеках
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Афлетин
Капсули м'які 125 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
72,95
грн
в 908 аптеках
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Тримспа 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
189,09
грн
в 904 аптеках
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Спазмомен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг №30
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від
193,10
грн
в 902 аптеках
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Еспумізан® Бебі
Краплі оральні, емульсія 100 мг/мл флакон 30 мл з мірним стаканчиком №1
Berlin-Chemie AG
від
199,60
грн
в 894 аптеках
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Метеоспазміл
Капсули блістер №30
Майолі
від
362,01
грн
в 891 аптеці
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Еспумізан® L
Краплі оральні, емульсія 40 мг/мл флакон 30 мл №1
Berlin-Chemie AG
від
161,10
грн
в 885 аптеках
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Меверин®
Капсули 200 мг блістер в пачці №30
Корпорація Артеріум
від
255,00
грн
в 881 аптеці
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Боботик
Краплі оральні, емульсія 66,66 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 30 мл №1
Польфарма
від
194,00
грн
в 856 аптеках
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Но-Шпа®
Таблетки 40 мг блістер №24
Опелла Хелскеа Україна
від
106,98
грн
в 850 аптеках
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Но-Шпа® форте
Таблетки 80 мг блістер №24
Опелла Хелскеа Україна
від
138,05
грн
в 828 аптеках
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Мебсін Ретард®
Капсули 200 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
270,06
грн
в 808 аптеках
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Аспазмін
Капсули з модифікованим вивільненням 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
216,06
грн
в 807 аптеках
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Платифілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
86,43
грн
в 802 аптеках
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Колікід®
Суспензія оральна 40 мг/1мл банка 30 мл №1
Гледфарм
від
151,22
грн
в 798 аптеках
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Папаверин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
115,12
грн
в 752 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. з модиф. вивільн.
капс. м'які
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд. пролонг. дії
крап. д/перорал. застос.
крап. д/перорал. і місц. заст.
крап. орал.
крап. орал., емульсія
плоди
р-н д/перорал. застос.
р-н д/ін.
суп.
суп. ректал.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
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Дозування
0.04 г
0.08 г
2 %
2 мг/мл
3 г
10 мг
10 мл
20 мг
20 мг/мл
30 мг
40 мг
40 мг/1мл
40 мг/4 мл
40 мг/4 мл + 0.04 мг/4 мл
40 мг/мл
50 г
50 мг
66.66 мг/мл
80 мг
100 г
100 мг/мл
120 мг
125 мг
135 мг
200 мг
300 мг/мл
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 1.1 мл
амп. 2 мл
амп. 4 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 4 мл
банка 30 мл
блістер
блістер у коробці
контейнер
контейнер дозуюч.
контурн. чарунк. уп.
пачка
стрип
фл.
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 75 мл
фл. 100 мл
фл. з крапельн.
фл. з крапельн. 20 мл
фл. з крапельн. 50 мл
фл. з пробкою-крап. і кришкою 30 мл
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
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40
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60
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Виробник
Abbott Laboratories GmbH
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Hikma
MEDA Pharmaceuticals Switzerland
Menarini Group
Organosyn Life Sciences
SCHARPER S.P.A.
Sanum-Kehlbeck
Євро Лайфкер
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
Абботт Хелскеа Продактс
Альфасігма Франс
Вертекс
Віола
Гледфарм
Дарниця ФФ
ЗАТ "Ліктрави"
Здоровье
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лабораторії Майолі Спіндлер
Лекхім-Харків
Лубнифарм
МакНіл Продактс Лімітед
Маклеодс Фармасьютикалс
Мібе Україна
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Опелла Хелскеа Україна
Оріон Корпорейшн
Польфарма
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Фарміна Лтд
Хеель
Червона зірка
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