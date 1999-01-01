Київ
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X18**

Платифілін

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A XІнші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X18**Платифілін
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Платифілін-Дарниця
Платифілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 86,43 грн
в 802 аптеках
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Платифілін-Здоров'я
Платифілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 93,90 грн
в 518 аптеках
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