Київ
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X18**
Платифілін
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A X
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X18**
Платифілін
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Платифілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
86,43
грн
в 802 аптеках
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Платифілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
93,90
грн
в 518 аптеках
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Виробник
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
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