Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A D
Інші засоби для місцевого застосування в стоматології
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A D
Інші засоби для місцевого застосування в стоматології
A01A D02
Бензидамін
A01A D11
Інші
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Тантум Верде®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ділео Фарма
від
221,02
грн
в 996 аптеках
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Тантум Верде®
Розчин для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 120 мл №1
Ділео Фарма
від
226,82
грн
в 977 аптеках
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Фортеза
Спрей для ротової порожнини 0,15 % флакон 30 мл з розпилювачем №1
Дельта Медікел
від
168,23
грн
в 955 аптеках
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Ротокан
Екстракт рідкий флакон 55 мл в пачці №1
Лубнифарм
від
102,11
грн
в 924 аптеках
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Фортеза
Розчин для ротової порожнини 0,15 % флакон 120 мл №1
Дельта Медікел
від
173,02
грн
в 923 аптеках
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Холісал
Гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Єльфа
від
218,17
грн
в 918 аптеках
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Хелпекс® Лар
Спрей для ротової порожнини флакон з розпилювачем 30 мл №1
Мові Хелс ГмбХ
від
133,49
грн
в 897 аптеках
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Декатилен Оріс
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
від
168,10
грн
в 875 аптеках
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Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 50 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від
128,00
грн
в 869 аптеках
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Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 100 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від
187,00
грн
в 850 аптеках
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Зіпелор® форте
Спрей для ротової порожнини 3 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
від
190,15
грн
в 799 аптеках
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Зіпелор®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
від
202,07
грн
в 793 аптеках
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Стоматофіт А
Розчин для ротової порожнини флакон 25 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від
203,06
грн
в 712 аптеках
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Фітодент®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від
119,00
грн
в 695 аптеках
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АльпеКід Денто
Таблетки блістер №60
Alpen Pharma GmbH
від
195,92
грн
в 676 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл з дозуючою спрей-насадкою №1
Дарниця ФФ
від
199,66
грн
в 621 аптеці
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Т-Септ®
Таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
від
130,00
грн
в 614 аптеках
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Тевалор-Тева Бензидамін
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл з механічним розпилювачем №1
Тева Україна
від
157,60
грн
в 612 аптеках
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Мілістан Фаринго форте
Спрей для ротової порожнини 3 мг/мл флакон 25 мл з небулайзером №1
Мілі Хелскере
від
188,00
грн
в 573 аптеках
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Евкаліпта прутовидного листя
Листя 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
43,66
грн
в 568 аптеках
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Форма випуску
гель
гель д/ротової порожнини
гель д/ясен
екстракт рідк.
кора
крап.
листя
настоянка
ополіск. д/горла, р-н
р-н д/перорал. застос.
р-н д/ротов. порожн.
розчин зубний
спрей д/ротов. порожн.
табл.
табл. д/розсмоктування
трава
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Дозування
0.15 %
1.5 г
1.5 мг/мл
2.5 г
3 мг
3 мг/мл
25 мл
40 г
50 г
60 г
75 г
100 г
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Пакування
блістер
контейнер 30 мл
контейнер з доз. пристр. 30 мл
контейнер однодоз. 1 мл
контейнер п/е 30 мл
пачка
пляшка 200 мл
туба 10 г
фл.
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 55 мл
фл. 100 мл
фл. 110 мл
фл. 120 мл
фл. з доз. пристр. 30 мл
фл. з мірним стаканчиком 100 мл
фл. з розпилювачем 30 мл
фл.-крапельн.
фл.-крапельн. 20 мл
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
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10
20
60
150
Виробник
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Boiron
Delta Medical Promotions AG
Dentinox
INPHARMA Trading SIA
Амакса
Ананта Медікеар
Вертекс
Віола
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Ділео Фарма
ЗАТ "Ліктрави"
Здоровье
Красная звезда
Лубнифарм
Мові Хелс ГмбХ
Мілі Хелскере Лімітед
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Сперко Україна
Стада
ТОВ "Тернофарм"
Тева Україна
Тернофарм
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фітофарм
Червона зірка
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