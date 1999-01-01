Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A D

Інші засоби для місцевого застосування в стоматології

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A DІнші засоби для місцевого застосування в стоматології
Сортування: По популярності
Тантум Верде®
Тантум Верде®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ділео Фарма
від 221,02 грн
в 996 аптеках
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Тантум Верде®
Тантум Верде®
Розчин для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 120 мл №1
Ділео Фарма
від 226,82 грн
в 977 аптеках
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Фортеза
Фортеза
Спрей для ротової порожнини 0,15 % флакон 30 мл з розпилювачем №1
Дельта Медікел
від 168,23 грн
в 955 аптеках
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Ротокан
Ротокан
Екстракт рідкий флакон 55 мл в пачці №1
Лубнифарм
від 102,11 грн
в 924 аптеках
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Фортеза
Фортеза
Розчин для ротової порожнини 0,15 % флакон 120 мл №1
Дельта Медікел
від 173,02 грн
в 923 аптеках
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Холісал
Холісал
Гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Єльфа
від 218,17 грн
в 918 аптеках
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Хелпекс® Лар
Хелпекс® Лар
Спрей для ротової порожнини флакон з розпилювачем 30 мл №1
Мові Хелс ГмбХ
від 133,49 грн
в 897 аптеках
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Декатилен Оріс
Декатилен Оріс
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
від 168,10 грн
в 875 аптеках
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Стоматофіт
Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 50 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від 128,00 грн
в 869 аптеках
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Стоматофіт
Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 100 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від 187,00 грн
в 850 аптеках
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Зіпелор® форте
Зіпелор® форте
Спрей для ротової порожнини 3 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
від 190,15 грн
в 799 аптеках
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Зіпелор®
Зіпелор®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
від 202,07 грн
в 793 аптеках
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Стоматофіт А
Стоматофіт А
Розчин для ротової порожнини флакон 25 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від 203,06 грн
в 712 аптеках
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Фітодент®
Фітодент®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від 119,00 грн
в 695 аптеках
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АльпеКід Денто
АльпеКід Денто
Таблетки блістер №60
Alpen Pharma GmbH
від 195,92 грн
в 676 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Септефрил Верде від болю в горлі
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл з дозуючою спрей-насадкою №1
Дарниця ФФ
від 199,66 грн
в 621 аптеці
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Т-Септ®
Т-Септ®
Таблетки для розсмоктування 3 мг №20
Амакса
від 130,00 грн
в 614 аптеках
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Тевалор-Тева Бензидамін
Тевалор-Тева Бензидамін
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл з механічним розпилювачем №1
Тева Україна
від 157,60 грн
в 612 аптеках
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Мілістан Фаринго форте
Мілістан Фаринго форте
Спрей для ротової порожнини 3 мг/мл флакон 25 мл з небулайзером №1
Мілі Хелскере
від 188,00 грн
в 573 аптеках
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Евкаліпта прутовидного листя
Евкаліпта прутовидного листя
Листя 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 43,66 грн
в 568 аптеках
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