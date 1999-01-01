Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A A
Засоби для профілактики карієсу
A01A B
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A D
Інші засоби для місцевого застосування в стоматології
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Тантум Верде®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ділео Фарма
від
221,02
грн
в 996 аптеках
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Тантум Верде®
Розчин для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 120 мл №1
Ділео Фарма
від
226,82
грн
в 977 аптеках
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Метрогіл Дента®
Гель для ясен туба 20 г №1
Джонсон і Джонсон Україна
від
149,43
грн
в 974 аптеках
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Фортеза
Спрей для ротової порожнини 0,15 % флакон 30 мл з розпилювачем №1
Дельта Медікел
від
168,23
грн
в 955 аптеках
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Стоматидин®
Розчин для ротової порожнини 0,1 % флакон 200 мл №1
Босналек
від
245,91
грн
в 929 аптеках
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Ротокан
Екстракт рідкий флакон 55 мл в пачці №1
Лубнифарм
від
102,11
грн
в 924 аптеках
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Фортеза
Розчин для ротової порожнини 0,15 % флакон 120 мл №1
Дельта Медікел
від
173,02
грн
в 923 аптеках
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Холісал
Гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Єльфа
від
218,17
грн
в 918 аптеках
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Хелпекс® Лар
Спрей для ротової порожнини флакон з розпилювачем 30 мл №1
Мові Хелс ГмбХ
від
133,49
грн
в 897 аптеках
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Декатилен Оріс
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
від
168,10
грн
в 875 аптеках
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Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 50 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від
128,00
грн
в 869 аптеках
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Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 100 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від
187,00
грн
в 850 аптеках
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Зіпелор® форте
Спрей для ротової порожнини 3 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
від
190,15
грн
в 799 аптеках
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Зіпелор®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
від
202,07
грн
в 793 аптеках
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Пропосол-Н
Спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
від
56,17
грн
в 742 аптеках
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Кандід
Розчин для ротової порожнини 1 % флакон з пробкою-крапельницею 15 мл №1
Гленмарк
від
193,40
грн
в 713 аптеках
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Стоматофіт А
Розчин для ротової порожнини флакон 25 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від
203,06
грн
в 712 аптеках
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Фітодент®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від
119,00
грн
в 695 аптеках
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АльпеКід Денто
Таблетки блістер №60
Alpen Pharma GmbH
від
195,92
грн
в 676 аптеках
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Дентагель®
Гель для ясен туба 20 г №1
Фітофарм
від
83,30
грн
в 643 аптеках
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Форма випуску
аер.
вкладки дентальні
гель
гель д/ротової порожнини
гель д/ясен
гель дентал.
екстракт рідк.
кора
крап.
листя
настоянка
ополіск. д/горла, р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н д/перорал. застос.
р-н д/ротов. порожн.
розчин зубний
спрей д/ротов. порожн.
табл.
табл. д/затсос. у рот. порожн.
табл. д/розсмоктування
трава
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Дозування
0.1 %
0.2 %
0.05 %
0.15 %
1 %
1.5 г
1.5 мг/мл
2.5 г
2.5 мг
3 мг
3 мг/мл
25 мл
40 г
50 г
60 г
75 г
100 г
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Пакування
балон 25 г
балон 40 мл
балон аер. алюм. 50 г
банка 125 мл
блістер
контейнер 20 г
контейнер 30 мл
контейнер 100 мл
контейнер з доз. пристр. 30 мл
контейнер однодоз. 1 мл
контейнер п/е 30 мл
пачка
пляшка 200 мл
туба 10 г
туба 20 г
туба алюм. 20 г
фл.
фл. 1 л
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 55 мл
фл. 100 мл
фл. 110 мл
фл. 120 мл
фл. 200 мл
фл. з доз. пристр. 30 мл
фл. з мірним стаканчиком 100 мл
фл. з насадкою 200 мл
фл. з пробкою-крапельницею 15 мл
фл. з розпилювачем 30 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл.-крапельн.
фл.-крапельн. 20 мл
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
1
10
20
60
150
Виробник
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Boiron
Delta Medical Promotions AG
Dentinox
Dexcel Pharma Technologies LTD
INPHARMA Trading SIA
McNeil Products Limited
Амакса
Ананта Медікеар
Босналек
Вертекс
Виола ФФ
Віола
Гледекс
Гленмарк
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Джонсон енд Джонсон
Джонсон і Джонсон Україна
Ділео Фарма
ЗАТ "Ліктрави"
Здоровье
Здоровье Группа компаний
Ключі Здоров'я
Корпорація Здоров'я
Красная звезда
Лубнифарм
Мові Хелс ГмбХ
Мікрофарм
Мілі Хелскере Лімітед
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Славія 2000
Сперко Україна
Стада
Стома
ТОВ "Тернофарм"
Тева Україна
Тернофарм
Технолог
Украинская фармацевтическая компания
Фарма Черкас
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фітофарм
Червона зірка
Юнифарма
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