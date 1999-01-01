Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
Сортування: По популярності
Тантум Верде®
Тантум Верде®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ділео Фарма
від 221,02 грн
в 996 аптеках
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Тантум Верде®
Тантум Верде®
Розчин для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 120 мл №1
Ділео Фарма
від 226,82 грн
в 977 аптеках
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Метрогіл Дента®
Метрогіл Дента®
Гель для ясен туба 20 г №1
Джонсон і Джонсон Україна
від 149,43 грн
в 974 аптеках
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Фортеза
Фортеза
Спрей для ротової порожнини 0,15 % флакон 30 мл з розпилювачем №1
Дельта Медікел
від 168,23 грн
в 955 аптеках
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Стоматидин®
Стоматидин®
Розчин для ротової порожнини 0,1 % флакон 200 мл №1
Босналек
від 245,91 грн
в 929 аптеках
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Ротокан
Ротокан
Екстракт рідкий флакон 55 мл в пачці №1
Лубнифарм
від 102,11 грн
в 924 аптеках
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Фортеза
Фортеза
Розчин для ротової порожнини 0,15 % флакон 120 мл №1
Дельта Медікел
від 173,02 грн
в 923 аптеках
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Холісал
Холісал
Гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Єльфа
від 218,17 грн
в 918 аптеках
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Хелпекс® Лар
Хелпекс® Лар
Спрей для ротової порожнини флакон з розпилювачем 30 мл №1
Мові Хелс ГмбХ
від 133,49 грн
в 897 аптеках
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Декатилен Оріс
Декатилен Оріс
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
від 168,10 грн
в 875 аптеках
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Стоматофіт
Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 50 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від 128,00 грн
в 869 аптеках
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Стоматофіт
Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 100 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від 187,00 грн
в 850 аптеках
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Зіпелор® форте
Зіпелор® форте
Спрей для ротової порожнини 3 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
від 190,15 грн
в 799 аптеках
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Зіпелор®
Зіпелор®
Спрей для ротової порожнини 1,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Фармак
від 202,07 грн
в 793 аптеках
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Пропосол-Н
Пропосол-Н
Спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
від 56,17 грн
в 742 аптеках
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Кандід
Кандід
Розчин для ротової порожнини 1 % флакон з пробкою-крапельницею 15 мл №1
Гленмарк
від 193,40 грн
в 713 аптеках
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Стоматофіт А
Стоматофіт А
Розчин для ротової порожнини флакон 25 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від 203,06 грн
в 712 аптеках
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Фітодент®
Фітодент®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від 119,00 грн
в 695 аптеках
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АльпеКід Денто
АльпеКід Денто
Таблетки блістер №60
Alpen Pharma GmbH
від 195,92 грн
в 676 аптеках
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Дентагель®
Дентагель®
Гель для ясен туба 20 г №1
Фітофарм
від 83,30 грн
в 643 аптеках
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