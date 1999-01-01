Київ
Інші засоби для місцевого застосування в стоматології
A01A D11
Інші
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A D
Інші засоби для місцевого застосування в стоматології
A01A D11
Інші
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Ротокан
Екстракт рідкий флакон 55 мл в пачці №1
Лубнифарм
від
102,11
грн
в 924 аптеках
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Холісал
Гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Єльфа
від
218,17
грн
в 918 аптеках
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Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 50 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від
128,00
грн
в 869 аптеках
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Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 100 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від
187,00
грн
в 850 аптеках
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Стоматофіт А
Розчин для ротової порожнини флакон 25 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від
203,06
грн
в 712 аптеках
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Фітодент®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від
119,00
грн
в 695 аптеках
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АльпеКід Денто
Таблетки блістер №60
Alpen Pharma GmbH
від
195,92
грн
в 676 аптеках
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Евкаліпта прутовидного листя
Листя 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
43,66
грн
в 568 аптеках
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Ротокан
Екстракт рідкий флакон 110 мл в пачці №1
Лубнифарм
від
201,18
грн
в 558 аптеках
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Дуба кора
Кора 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
32,80
грн
в 546 аптеках
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Зубні краплі
Розчин зубний флакон-крапельниця 20 мл №1
Тернофарм
від
17,74
грн
в 534 аптеках
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Камідент-Здоров'я
Гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Здоров'я ФК
від
105,43
грн
в 523 аптеках
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Шавлії листя
Листя 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
56,30
грн
в 467 аптеках
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Камістад®-гель Н
Гель туба 10 г №1
Стада
від
160,25
грн
в 373 аптеках
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Шавлії листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від
48,94
грн
в 348 аптеках
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Евкаліпта листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
36,40
грн
в 339 аптеках
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Звіробою трава
Трава 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
58,20
грн
в 330 аптеках
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Шавлії листя
Листя 40 г пачка тм arbor vitae №1
від
42,85
грн
в 297 аптеках інших міст
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Звіробою трава
Трава 75 г пачка тм arbor vitae №1
від
42,93
грн
в 287 аптеках інших міст
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Дуба кора
Кора 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
36,50
грн
в 271 аптеці
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Форма випуску
гель
гель д/ротової порожнини
гель д/ясен
екстракт рідк.
кора
крап.
листя
настоянка
р-н д/перорал. застос.
р-н д/ротов. порожн.
розчин зубний
табл.
трава
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Дозування
1.5 г
2.5 г
25 мл
40 г
50 г
60 г
75 г
100 г
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Пакування
блістер
контейнер однодоз. 1 мл
пачка
туба 10 г
фл.
фл. 10 мл
фл. 25 мл
фл. 50 мл
фл. 55 мл
фл. 100 мл
фл. 110 мл
фл.-крапельн.
фл.-крапельн. 20 мл
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
1
10
20
60
150
Виробник
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Boiron
Dentinox
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
Здоровье
Красная звезда
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Стада
ТОВ "Тернофарм"
Тернофарм
Фармзавод Ельфа А.Т.
Фітофарм
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