Київ
Інші засоби для місцевого застосування в стоматології
A01A D11

Інші

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A DІнші засоби для місцевого застосування в стоматології
A01A D11Інші
Сортування: По популярності
Ротокан
Ротокан
Екстракт рідкий флакон 55 мл в пачці №1
Лубнифарм
від 102,11 грн
в 924 аптеках
Знайти в аптеках
Холісал
Холісал
Гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Єльфа
від 218,17 грн
в 918 аптеках
Знайти в аптеках
Стоматофіт
Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 50 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від 128,00 грн
в 869 аптеках
Знайти в аптеках
Стоматофіт
Стоматофіт
Розчин для ротової порожнини флакон 100 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від 187,00 грн
в 850 аптеках
Знайти в аптеках
Стоматофіт А
Стоматофіт А
Розчин для ротової порожнини флакон 25 мл у коробці №1
Фітофарм Кленка
від 203,06 грн
в 712 аптеках
Знайти в аптеках
Фітодент®
Фітодент®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від 119,00 грн
в 695 аптеках
Знайти в аптеках
АльпеКід Денто
АльпеКід Денто
Таблетки блістер №60
Alpen Pharma GmbH
від 195,92 грн
в 676 аптеках
Знайти в аптеках
Евкаліпта прутовидного листя
Евкаліпта прутовидного листя
Листя 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 43,66 грн
в 568 аптеках
Знайти в аптеках
Ротокан
Ротокан
Екстракт рідкий флакон 110 мл в пачці №1
Лубнифарм
від 201,18 грн
в 558 аптеках
Знайти в аптеках
Дуба кора
Дуба кора
Кора 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 32,80 грн
в 546 аптеках
Знайти в аптеках
Зубні краплі
Зубні краплі
Розчин зубний флакон-крапельниця 20 мл №1
Тернофарм
від 17,74 грн
в 534 аптеках
Знайти в аптеках
Камідент-Здоров'я
Камідент-Здоров'я
Гель для ротової порожнини туба 10 г №1
Здоров'я ФК
від 105,43 грн
в 523 аптеках
Знайти в аптеках
Шавлії листя
Шавлії листя
Листя 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 56,30 грн
в 467 аптеках
Знайти в аптеках
Камістад®-гель Н
Камістад®-гель Н
Гель туба 10 г №1
Стада
від 160,25 грн
в 373 аптеках
Знайти в аптеках
Шавлії листя
Шавлії листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від 48,94 грн
в 348 аптеках
Знайти в аптеках
Евкаліпта листя
Евкаліпта листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 36,40 грн
в 339 аптеках
Знайти в аптеках
Звіробою трава
Звіробою трава
Трава 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 58,20 грн
в 330 аптеках
Знайти в аптеках
Шавлії листя
Шавлії листя
Листя 40 г пачка тм arbor vitae №1
від 42,85 грн
в 297 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Звіробою трава
Звіробою трава
Трава 75 г пачка тм arbor vitae №1
від 42,93 грн
в 287 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Дуба кора
Дуба кора
Кора 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 36,50 грн
в 271 аптеці
Знайти в аптеках
1234
ГоловнаКошикОбране