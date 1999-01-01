У всьому світі у значної частини населення діагностують захворювання ротової порожнини. Так, наприклад, у США та Великій Британії, за оцінками експертів, гінгівіт щонайменше 1 раз у житті виявляють у 50–90% дорослих.

Симптоми гінгівіту включають:

гіперемію (почервоніння) ясен;

набряк ясен;

підвищену кровоточивість ясен.

За відсутності відповідної терапії гінгівіт може ускладнюватися розвитком пародонтиту і пародонтозу, коли відбуваються незворотні дегенеративні зміни в яснах, зв'язковому апараті зубів і кістках щелеп, що може призводити до розхитування та випадання зубів. За оцінками експертів, пародонтит — 6-те за частотою виявлення захворювання у світі (James P. et al., 2017).

На думку експертів, у багатьох випадках чищення зубів та застосування зубної нитки недостатньо для підтримання здоров'я ротової порожнини. Так, місцеві антисептики можуть бути рекомендовані з профілактичною метою для пригнічення утворення зубного нальоту та профілактики розвитку карієсу, гінгівіту, пародонтиту та пародонтозу.

Засоби для застосування у стоматології включають:

протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування у стоматології;

інші засоби місцевого застосування в стоматології.

Як вибрати стоматологічний препарат?

Під час вибору препарату для лікування пацієнтів із захворюваннями ротової порожнини необхідно враховувати діагноз, ймовірного збудника захворювання, тяжкість ураження, попереднє лікування, протипоказання до застосування конкретного препарату. Так, наприклад, якщо зубний біль зумовлений карієсом, то знеболювальна таблетка має містити у якості діючої речовини місцевий анестетик або нестероїдний протизапальний препарат (наприклад бензидамін). У разі якщо зубний біль пов'язаний з гінгівітом або парадонтозом і необхідно вибрати спрей для зменшення вираженості зубного болю, слід розглянути застосування гексетидину, так як він має протимікробну та місцевоанестезувальну дію. Завдяки таким властивостям гексетидин у формі спрею зменшить не лише вираженість зубного болю, але й впливатиме на причину розвитку запалення – патогенні мікроорганізми.

Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування у стоматології включають:

хлоргексидин – місцевий антисептик. У низьких концентраціях виявляє бактеріостатичну, а у високих — бактерицидну дію. Крім бактерій, він активний щодо вірусів і Candida albicans. Хлоргексидин порушує функціонування мембран бактеріальної клітини та синтез мікробної ДНК. У дослідженнях показано, що препарат перешкоджає розмноженню бактерій протягом 6 год після нанесення. Хлоргексидин широко застосовується при різних захворюваннях порожнини рота. Крім того, його використовують для профілактики бактеріальних ускладнень (у тому числі бактеріємії) при проведенні стоматологічних операцій, зокрема, екстракції зубів (Arteagoitia I. et al., 2018);

різні препарати: у терапії пацієнтів з різними захворюваннями ротової порожнини, включаючи катаральний гінгівіт, стоматит, глосит та ін., застосовується фенольний гідрофобний препарат прополісу. Він має протизапальний, дезінфікувальний та місцевий знеболювальний ефекти;

гексетидин. Гексетидин випускається у формі спрею чи розчину. Застосовують при інфекційних ураженнях ротової порожнини та глотки, спричинених чутливими бактеріями та дріжджовими грибами (при кандидозі), з профілактичною метою – для профілактики інфекційних ускладнень при стоматологічних оперативних втручаннях. Крім того, гексетидин використовують для усунення неприємного запаху з рота. Перевагами цього антисептика є те, що його бактерицидна дія розвивається вже через 5 хв після нанесення на слизову оболонку ротової порожнини (Luc J. et al., 1992), а резистентність мікроорганізмів при цьому розвивається рідко і зазвичай є тимчасовою (Kapić E. et al ., 2002). Гексетидин має додатково місцевоанестезувальну, в'яжучу та дезодорувальну дію. Цей препарат перешкоджає утворенню зубного нальоту;

клотримазол активний щодо дріжджових грибів (роду Candida), пліснявих грибів, а також деяких бактерій (стафілококів, стрептококів, бактероїдів). Він порушує синтез клітинної стінки грибів і таким чином призводить до порушення її цілісності. Клотримазол широко застосовується у терапії пацієнтів з кандидозним стоматитом;

хлоргексидин, комбінації. Хлоргексидин у поєднанні з аскорбіновою кислотою застосовується при різних захворюваннях ротової порожнини. Хлоргексидин має протимікробний ефект, аскорбінова кислота сприяє зменшенню вираженості запалення та набряку слизової оболонки ротової порожнини, посиленню імунної відповіді. Крім того, аскорбінова кислота є кофактором у синтезі колагену і таким чином сприяє регенерації пошкоджених тканин;

метронідазол, комбінації. Метронідазол має протипротозойну та антибактеріальну дію. За хімічною будовою є похідним нітроімідазолу. Метронідазол застосовується при пародонтиті та парадонтозі.

Інші засоби для місцевого застосування у стоматології

Широко застосовується при захворюваннях ротової порожнини бензидамін. Це нестероїдний протизапальний препарат. Він має такі ефекти:

місцевий знеболювальний;

місцевий анестезувальний на слизову оболонку ротової порожнини;

протинабряковий;

протизапальний.

Він застосовується для зменшення вираженості болю, набряку та подразнення при захворюваннях ротової порожнини та глотки. У той же час при застосуванні бензидаміну при зубному болю слід пам'ятати, що препарат не усуває карієс або захворювання ясен, а лише зменшує вираженість симптомів.

Які ще препарати застосовують при зубному болю?

Як знеболювальні таблетки при зубному болю можуть застосовувати препарати з інших груп. Зазвичай це анальгетики та нестероїдні протизапальні препарати. Так, можуть бути рекомендовані парацетамол, метамізол натрію, диклофенак, кеторолак, кетопрофен, німесулід, мелоксикам, ібупрофен. При виникненні зубного болю у дітей застосовують парацетамол та ібупрофен. Однак ці препарати не рекомендується використовувати довше кількох днів. Вони зменшують вираженість больового синдрому, але не усувають причину його виникнення. У разі виникнення зубного болю слід звернутися до стоматолога.