Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A B
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A B
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
A01A B03
Хлоргексидин
A01A B11
Різні препарати
A01A B12
Гексетидин
A01A B18
Клотримазол
A01A B55**
Хлоргексидин, комбінації
A01A B67**
Метронідазол, комбінації
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Метрогіл Дента®
Гель для ясен туба 20 г №1
Джонсон і Джонсон Україна
від
149,43
грн
в 974 аптеках
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Стоматидин®
Розчин для ротової порожнини 0,1 % флакон 200 мл №1
Босналек
від
245,91
грн
в 929 аптеках
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Пропосол-Н
Спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
від
56,17
грн
в 742 аптеках
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Кандід
Розчин для ротової порожнини 1 % флакон з пробкою-крапельницею 15 мл №1
Гленмарк
від
193,40
грн
в 713 аптеках
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Дентагель®
Гель для ясен туба 20 г №1
Фітофарм
від
83,30
грн
в 643 аптеках
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г №1
Віола
від
80,90
грн
в 470 аптеках
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Пропосол
Аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 50 г з розпилювачем №1
Стома
від
70,74
грн
в 364 аптеках
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Гексосепт®
Спрей для ротової порожнини 0,2 % балон 25 г №1
Стома
від
94,96
грн
в 353 аптеках
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Стомолік
Розчин для ротової порожнини 0,1 % банка 125 мл №1
Технолог
від
89,30
грн
в 337 аптеках
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм arbor vitae №1
Віола
від
47,85
грн
в 303 аптеках інших міст
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Метронідазол Дента
Гель для ясен туба 20 г у картонній коробці №1
Гледекс
від
79,60
грн
в 293 аптеках
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Септалор®
Таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Тернофарм
від
20,10
грн
в 150 аптеках
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Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм baum pharm №1
Віола
від
164,71
грн
в 147 аптеках
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Лорангін® хлоргексидин з вітаміном C
Таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Тернофарм
від
107,60
грн
в 88 аптеках
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Стомато-гель Здоров'я
Гель для ясен туба 20 г №1
Здоров'я ФК
від
53,29
грн
в 45 аптеках
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Хлоргексидин-КР
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % контейнер 100 мл №1
Червона зірка
від
19,57
грн
в 45 аптеках
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Хлоргексидин-КР
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з насадкою 200 мл №1
від
40,00
грн
в 34 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
Славія 2000
від
9,50
грн
в 12 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Славія 2000
від
8,90
грн
в 9 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл №1
від
21,00
грн
в 8 аптеках інших міст
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1
2
Форма випуску
аер.
вкладки дентальні
гель д/ясен
гель дентал.
р-н д/зовн. застос.
р-н д/ротов. порожн.
спрей д/ротов. порожн.
табл. д/затсос. у рот. порожн.
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Дозування
0.1 %
0.2 %
0.05 %
1 %
2.5 мг
Пакування
балон 25 г
балон 40 мл
балон аер. алюм. 50 г
банка 125 мл
блістер
контейнер 20 г
контейнер 100 мл
туба 10 г
туба 20 г
туба алюм. 20 г
фл. 1 л
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з насадкою 200 мл
фл. з пробкою-крапельницею 15 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
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Кількість штук в упаковці
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20
Виробник
Dexcel Pharma Technologies LTD
McNeil Products Limited
Босналек
Виола ФФ
Віола
Гледекс
Гленмарк
Джонсон енд Джонсон
Джонсон і Джонсон Україна
Здоровье Группа компаний
Ключі Здоров'я
Корпорація Здоров'я
Мікрофарм
Славія 2000
Стома
ТОВ "Тернофарм"
Технолог
Украинская фармацевтическая компания
Фарма Черкас
Фітофарм
Червона зірка
Юнифарма
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