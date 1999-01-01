Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A B

Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A01A BПротимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування в стоматології
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Метрогіл Дента®
Метрогіл Дента®
Гель для ясен туба 20 г №1
Джонсон і Джонсон Україна
від 149,43 грн
в 974 аптеках
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Стоматидин®
Стоматидин®
Розчин для ротової порожнини 0,1 % флакон 200 мл №1
Босналек
від 245,91 грн
в 929 аптеках
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Пропосол-Н
Пропосол-Н
Спрей для ротової порожнини контейнер 20 г №1
Мікрофарм
від 56,17 грн
в 742 аптеках
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Кандід
Кандід
Розчин для ротової порожнини 1 % флакон з пробкою-крапельницею 15 мл №1
Гленмарк
від 193,40 грн
в 713 аптеках
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Дентагель®
Дентагель®
Гель для ясен туба 20 г №1
Фітофарм
від 83,30 грн
в 643 аптеках
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Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г №1
Віола
від 80,90 грн
в 470 аптеках
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Пропосол
Пропосол
Аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 50 г з розпилювачем №1
Стома
від 70,74 грн
в 364 аптеках
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Гексосепт®
Гексосепт®
Спрей для ротової порожнини 0,2 % балон 25 г №1
Стома
від 94,96 грн
в 353 аптеках
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Стомолік
Стомолік
Розчин для ротової порожнини 0,1 % банка 125 мл №1
Технолог
від 89,30 грн
в 337 аптеках
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Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм arbor vitae №1
Віола
від 47,85 грн
в 303 аптеках інших міст
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Метронідазол Дента
Метронідазол Дента
Гель для ясен туба 20 г у картонній коробці №1
Гледекс
від 79,60 грн
в 293 аптеках
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Септалор®
Септалор®
Таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Тернофарм
від 20,10 грн
в 150 аптеках
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Метровіол Дента
Метровіол Дента
Гель для ясен туба алюмінієва 20 г тм baum pharm №1
Віола
від 164,71 грн
в 147 аптеках
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Лорангін® хлоргексидин з вітаміном C
Лорангін® хлоргексидин з вітаміном C
Таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Тернофарм
від 107,60 грн
в 88 аптеках
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Стомато-гель Здоров'я
Стомато-гель Здоров'я
Гель для ясен туба 20 г №1
Здоров'я ФК
від 53,29 грн
в 45 аптеках
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Хлоргексидин-КР
Хлоргексидин-КР
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % контейнер 100 мл №1
Червона зірка
від 19,57 грн
в 45 аптеках
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Хлоргексидин-КР
Хлоргексидин-КР
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з насадкою 200 мл №1
від 40,00 грн
в 34 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
Славія 2000
від 9,50 грн
в 12 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Славія 2000
від 8,90 грн
в 9 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл №1
від 21,00 грн
в 8 аптеках інших міст
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