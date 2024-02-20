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Активні речовини — “С”СУМАТРИПТАН (SUMATRIPTANUM)

СУМАТРИПТАН (SUMATRIPTANUM) Діюча речовина

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Знайдено: 16 препаратів
Стопмігрен таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 6; Київський вітамінний завод
Стопмігрен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 6 Київський вітамінний завод
В 968 аптеках
від 150,25 грн
Ціни в аптеках
Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 3; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Антимігрен-Здоров'я Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 3 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 946 аптеках
від 155,63 грн
Ціни в аптеках
Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 3; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Антимігрен-Здоров'я Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 3 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 918 аптеках
від 82,87 грн
Ціни в аптеках
Стопмігрен таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 3; Київський вітамінний завод
Стопмігрен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 3 Київський вітамінний завод
В 858 аптеках
від 127,82 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3 Астрафарм
В 830 аптеках
від 57,25 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3 Астрафарм
В 567 аптеках
від 94,75 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10 Астрафарм
В 469 аптеках
від 227,18 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10 Астрафарм
В 366 аптеках
від 351,18 грн
Ціни в аптеках
Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Антимігрен-Здоров'я Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 207 аптеках
від 26,50 грн
Ціни в аптеках
Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Антимігрен-Здоров'я Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 201 аптеці
від 48,29 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 50 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3 Астрафарм
В 67 аптеках
від 85,00 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 100 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3 Астрафарм
В 66 аптеках
від 145,00 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1 Астрафарм
В 1 аптеці інших міст
від 55,05 грн
Ціни в інших містах
Сумамігрен таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 2; Польфарма
Сумамігрен Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 2 Польфарма
Немає в наявності
Амігрен капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1 Астрафарм
Немає в наявності
Амігрен капсули, 50 мг, блістер у коробці, тм а+, тм а+, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер у коробці, тм а+, тм а+, № 3 Астрафарм
Немає в наявності

селективний агоніст 5НТ1-рецепторів, що не має впливу на інші 5НТ-рецептори у черепно-мозкових кровоносних судинах; в експериментальних дослідженнях встановлено, що суматриптан має селективну вазоконстрикторну дію на судини у системі сонних артерій, але не впливає на мозковий кровообіг; система сонних артерій постачає кров до екстра- та інтракраніальних тканин, наприклад мозкових оболонок; розширення цих судин розглядається як можливий механізм, що відповідає за розвиток мігрені у людини; доведено, що суматриптан гальмує активність трійчастого нерва; це два можливі механізми, через які виявляється антимігренозна активність суматриптану.

швидке полегшення стану при нападах мігрені, з аурою чи без неї.

не застосовувати з метою профілактики нападу; застосовувати якомого раніше після початку нападу мігрені, хоча він є однаково ефективним на кожній його стадії; рекомендована доза для дорослих - 50 мг, в окремих випадках доза може бути підвищена до 100 мг; якщо перша доза виявиться неефективною, друга не повинна призначатись під час цього ж нападу; можна застосовувати при наступних нападах - якщо пацієнт відреагував на першу дозу, але симптоми відновлюються, друга доза може бути застосована протягом наступних 24 год, загальна добова доза не повинна перевищувати 300 мг.

гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; ІМ в анамнезі, ІХС, стенокардія Принцметала, захворювання периферичних судин або симптоми, характерні для ІХС, інсульт або минуще порушення мозкового кровообігу в анамнезі; помірна або тяжка АГ та легка неконтрольована АГ, тяжка ПН; супутнє застосування ерготаміну або його похідних (включаючи метизергід), супутнє застосування будь-якого агоніста триптан/5-гідрокситриптамін-рецепторів (5-HT1); конкурентне призначення інгібіторів МАО, не застосовувати протягом 2 тижн. після відміни інгібіторів МАО.

запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парестезії і гіпоестезії, транзиторне підвищення АТ одразу після прийому препарату, приплив крові, задишка, нудота та блювання, відчуття тяжкості, міалгія, біль, відчуття тепла або холоду, стискання або напруженості, відчуття слабкості, втомлюваність, незначні зміни у функціональних печінкових тестах, р-ції гіперчутливості, судоми, тремор, дистонія, ністагм, скотома, мерехтіння, диплопія, зниження гостроти зору,втрата зору (звичайно минуща), порушення зору можуть бути наслідком самого нападу мігрені, брадикардія, тахікардія, посилене серцебиття, порушення ритму, транзиторні ішемічні зміни на ЕКГ, спазм коронарних артерій, стенокардія,ІМ, гіпотензія, хвороба Рейно, ішемічний коліт, діарея, ригідність м’язів шиї, артралгія, збудження, гіпергідроз.