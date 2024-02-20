не застосовувати з метою профілактики нападу; застосовувати якомого раніше після початку нападу мігрені, хоча він є однаково ефективним на кожній його стадії; рекомендована доза для дорослих - 50 мг, в окремих випадках доза може бути підвищена до 100 мг; якщо перша доза виявиться неефективною, друга не повинна призначатись під час цього ж нападу; можна застосовувати при наступних нападах - якщо пацієнт відреагував на першу дозу, але симптоми відновлюються, друга доза може бути застосована протягом наступних 24 год, загальна добова доза не повинна перевищувати 300 мг.