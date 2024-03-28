Всі аптеки України
Активні речовини — “Г”ГЛІМЕПІРИД (GLIMEPIRIDUM)

ГЛІМЕПІРИД (GLIMEPIRIDUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 27 препаратів
Амарил® таблетки, 4 мг, блістер, № 30; Санофі
Амарил® Таблетки, 4 мг, блістер, № 30 Санофі
В 1101 аптеці
від 210,20 грн
Ціни в аптеках
Амарил® таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Санофі
Амарил® Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Санофі
В 1060 аптеках
від 123,41 грн
Ціни в аптеках
Глимакс® таблетки, 4 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Глимакс® Таблетки, 4 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 875 аптеках
від 123,88 грн
Ціни в аптеках
Амарил® таблетки, 3 мг, блістер, № 30; Санофі
Амарил® Таблетки, 3 мг, блістер, № 30 Санофі
В 798 аптеках
від 152,50 грн
Ціни в аптеках
Діапірид® таблетки, 4 мг, блістер, № 30; Фармак
Діапірид® Таблетки, 4 мг, блістер, № 30 Фармак
В 723 аптеках
від 135,90 грн
Ціни в аптеках
Діапірид® таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Фармак
Діапірид® Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Фармак
В 661 аптеці
від 58,80 грн
Ціни в аптеках
Діапірид® таблетки, 3 мг, блістер, № 30; Фармак
Діапірид® Таблетки, 3 мг, блістер, № 30 Фармак
В 637 аптеках
від 53,08 грн
Ціни в аптеках
Глимакс® таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Глимакс® Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 597 аптеках
від 74,43 грн
Ціни в аптеках
Глимакс® таблетки, 3 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Глимакс® Таблетки, 3 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 578 аптеках
від 89,59 грн
Ціни в аптеках
Олтар® 2 мг таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Олтар® 2 мг Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 567 аптеках
від 103,21 грн
Ціни в аптеках
Дімарил® таблетки, 4 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київмедпрепарат
Дімарил® Таблетки, 4 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київмедпрепарат
В 503 аптеках
від 123,01 грн
Ціни в аптеках
Олтар® 3 мг таблетки, 3 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Олтар® 3 мг Таблетки, 3 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 454 аптеках
від 159,89 грн
Ціни в аптеках
Олтар® 4 мг таблетки, 4 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Олтар® 4 мг Таблетки, 4 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 419 аптеках
від 198,06 грн
Ціни в аптеках
Дімарил® таблетки, 3 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київмедпрепарат
Дімарил® Таблетки, 3 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київмедпрепарат
В 323 аптеках
від 80,99 грн
Ціни в аптеках
Дімарил® таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київмедпрепарат
Дімарил® Таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київмедпрепарат
В 300 аптеках
від 79,67 грн
Ціни в аптеках
Олтар® 6 мг таблетки, 6 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Олтар® 6 мг Таблетки, 6 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 298 аптеках
від 241,53 грн
Ціни в аптеках
Глимакс® таблетки, 4 мг, блістер, № 60; Гледфарм
Глимакс® Таблетки, 4 мг, блістер, № 60 Гледфарм
В 227 аптеках
від 231,39 грн
Ціни в аптеках
Глімепірид-КВ таблетки, 4 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Глімепірид-КВ Таблетки, 4 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 188 аптеках
від 114,49 грн
Ціни в аптеках
Глімепірид-КВ таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Глімепірид-КВ Таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 107 аптеках
від 81,59 грн
Ціни в аптеках
Глімепірид-КВ таблетки, 3 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Глімепірид-КВ Таблетки, 3 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 81 аптеці
від 95,27 грн
Ціни в аптеках
Глимакс® таблетки, 3 мг, блістер, № 60; Гледфарм
Глимакс® Таблетки, 3 мг, блістер, № 60 Гледфарм
В 54 аптеках
від 154,67 грн
Ціни в аптеках
Глімепірид-Тева таблетки, 4 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Глімепірид-Тева Таблетки, 4 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 52 аптеках
від 154,20 грн
Ціни в аптеках
Глімепірид-Тева таблетки, 3 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Глімепірид-Тева Таблетки, 3 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 24 аптеках
від 144,75 грн
Ціни в аптеках
Глімепірид-Тева таблетки, 2 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Глімепірид-Тева Таблетки, 2 мг, блістер, № 30 Тева Україна
Немає в наявності
Дімарил® таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60; Київмедпрепарат
Дімарил® Таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60 Київмедпрепарат
Немає в наявності
Дімарил® таблетки, 3 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60; Київмедпрепарат
Дімарил® Таблетки, 3 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60 Київмедпрепарат
Немає в наявності
Дімарил® таблетки, 4 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60; Київмедпрепарат
Дімарил® Таблетки, 4 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60 Київмедпрепарат
Немає в наявності
Mm = 490,62. Да. Білий або жовтувато-білий кристалічний порошок без запаху або майже без запаху. Практично не розчиняється у воді.

гіпоглікемічна речовина, активна при пероральному прийманні, яка належить до групи сульфонілсечовини; діє переважно шляхом стимуляції вивільнення інсуліну з бета-клітин підшлункової залози, ефект ґрунтується на підвищенні чутливості клітин підшлункової залози до фізіологічної стимуляції глюкозою; глімепірид із високою швидкістю заміщення зв’язується з білком мембрани бета-клітин, пов’язаним з АТФ-залежним калієвим каналом, однак розташування його місця зв’язування відрізняється від звичайного місця зв’язування препаратів сульфонілсечовини; до позапанкреатичних ефектів належать покращення чутливості периферичних тканин до інсуліну та зменшення утилізації інсуліну печінкою.

лікування ЦД 2 типу у дорослих, якщо рівень цукру в крові не можна підтримувати лише дієтою, фізичними вправами та зниженням маси тіла.

приймають внутрішньо, табл. ковтати не розжовуючи, запиваючи рідиною, безпосередньо перед або під час ситного сніданку або основного першого прийому їжі, 1 р/добу; дозування залежить від результатів аналізів вмісту глюкози в крові та сечі; рекомендована початкова доза 1 мг/добу; якщо глікемічний контроль не є оптимальним, дозу поступово збільшують до 2-4 мг/добу, додаючи по 1 мг з інтервалом у 1-2 тижні; МДД - 6 мг; якщо МДД метформіну не забезпечує достатнього глікемічного контролю, можна розпочати супутню терапію глімепіридом.

гіперчутливість до глімепіриду або інших компонентів препарату, до похідних сульфонілсечовини або інших сульфаніламідних препаратів, ЦД І типу, діабетичний кетоацидоз, діабетична кома, тяжкі порушення функції печінки та/або нирок, у період вагітності і лактації; дитячий вік.

гіпоглікемічні реакції переважно виникають негайно, можуть бути тяжкими та не завжди легко можуть бути скореговані; можуть виникати транзиторні зорові розлади, особливо на початку лікування, зумовлені зміною рівня глюкози у крові; нудота, блювання, діарея, відчуття тяжкості та дискомфорту у животі, біль у животі; тромбоцитопенія, лейкопенія, гранулоцитопенія, агранулоцитоз, еритропенія, гемолітична анемія та панцитопенія; лейкоцитокластичний васкуліт, помірні реакції гіперчутливості; можлива перехресна алергія з сульфонілсечовиною, сульфонамідами або спорідненими речовинами; можуть виникнути шкірні реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, висипання, кропив’янка та чутливість до світла; підвищення рівнів печінкових ферментів; порушення функції печінки (наприклад, холестаз або жовтяниця), гепатит та печінкова недостатність.