цитиколін стимулює біосинтез структурних фосфоліпідів мембран нейронів, що сприяє покращенню функції мембран, у тому числі функціонуванню іонообмінних насосів та нейрорецепторів. Завдяки стабілізуючій дії на мембрану, цитиколін має протинабрякову властивість і зменшує набряк мозку. Цитиколін послаблює симптоми церебральної дисфункції після таких патологічних процесів, як черепно-мозкова травма або гострі порушення мозкового кровообігу. Цитиколін знижує рівень амнезії, покращує стан при когнітивних, сенситивних та рухових розладах, також послаблює вираженість симптомів, що спостерігаються при гіпоксії та ішемії мозку, включаючи погіршення пам’яті, емоційну лабільність, порушення здатності виконувати звичайні дії самообслуговування. Цитиколін є природною сполукою, що міститься в організмі людини, тому класичні фармакокінетичні дослідження провести неможливо через складність кількісного визначення екзогенного та ендогенного цитиколіну. У ході фармакокінетичного дослідження визначали практично повне його всмоктування у шлунково-кишковому тракті – менше 1% прийнятої дози виявлено у калі протягом 5 днів після прийому препарату. Також відзначено 2 піки радіоактивності у плазмі крові, внаслідок метаболізму в печінці та кишечнику: перший – через 1 год, другий – через 24 год. Біодоступність при пероральному та парентеральному шляху введення практично однакові. Виведення — дуже повільне, переважно через органи дихання та із сечею. Після 5 діб прийому було виявлено близько 16% дози препарату, що свідчить про включення решти дози до процесів метаболізму.