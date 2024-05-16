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Активні речовини — “Ц”Цитиколін (Citicolinum)

Цитиколін (Citicolinum) Діюча речовина

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Знайдено: 67 препаратів
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 20; Корпорація Артеріум
Нейроксон® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 20 Корпорація Артеріум
В 1062 аптеках
від 564,25 грн
Ціни в аптеках
Кваніл таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Кваніл Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
В 994 аптеках
від 786,39 грн
Ціни в аптеках
Нейродар® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 30; Amaxa LTD
Нейродар® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 30 Amaxa LTD
В 918 аптеках
від 805,30 грн
Ціни в аптеках
Нейроксон® розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10; Корпорація Артеріум
Нейроксон® Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 888 аптеках
від 484,03 грн
Ціни в аптеках
Цераксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 20; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Цераксон® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 20 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 858 аптеках
від 714,80 грн
Ціни в аптеках
Нейроксон® розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10; Корпорація Артеріум
Нейроксон® Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 784 аптеках
від 522,36 грн
Ціни в аптеках
Нейродар® розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Amaxa LTD
Нейродар® Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Amaxa LTD
В 778 аптеках
від 711,25 грн
Ціни в аптеках
Ліра® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Фармак
Ліра® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Фармак
В 741 аптеці
від 645,40 грн
Ціни в аптеках
Цераксон® розчин для ін'єкцій, 500 мг, ампула, 4 мл, № 5; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Цераксон® Розчин для ін'єкцій, 500 мг, ампула, 4 мл, № 5 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 641 аптеці
від 400,31 грн
Ціни в аптеках
Цераксон® розчин для ін'єкцій, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 10; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Цераксон® Розчин для ін'єкцій, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 10 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 636 аптеках
від 1176,90 грн
Ціни в аптеках
Цераксон® розчин для перорального застосування, 100 мг/мл, саше, 10 мл, № 10; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Цераксон® Розчин для перорального застосування, 100 мг/мл, саше, 10 мл, № 10 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 596 аптеках
від 859,89 грн
Ціни в аптеках
Роноцит розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5; Уорлд Медицин
Роноцит Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Уорлд Медицин
В 456 аптеках
від 628,85 грн
Ціни в аптеках
Фармаксон розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Фармаксон Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 433 аптеках
від 657,50 грн
Ціни в аптеках
Нейродар® розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Amaxa LTD
Нейродар® Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Amaxa LTD
В 431 аптеці
від 286,70 грн
Ціни в аптеках
Тіколін® розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10; Мікрохім
Тіколін® Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10 Мікрохім
В 431 аптеці
від 614,00 грн
Ціни в аптеках
Нейроксон® розчин для перорального застосування, 100 мг/мл, флакон, 45 мл, з дозатором в пачці, з дозатором в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Нейроксон® Розчин для перорального застосування, 100 мг/мл, флакон, 45 мл, з дозатором в пачці, з дозатором в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 391 аптеці
від 472,35 грн
Ціни в аптеках
Кваніл розчин для орального застосування, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Кусум Фарм
Кваніл Розчин для орального застосування, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Кусум Фарм
В 349 аптеках
від 249,41 грн
Ціни в аптеках
Цераксон® розчин для перорального застосування, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Цераксон® Розчин для перорального застосування, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Феррер Інтернасіональ, С.А.
В 340 аптеках
від 499,09 грн
Ціни в аптеках
Сомазина® розчин для перорального застосування, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Бі-Фарма
Сомазина® Розчин для перорального застосування, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Бі-Фарма
В 319 аптеках
від 582,20 грн
Ціни в аптеках
Нейроцитин® C розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 200 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1; Юрія-Фарм
Нейроцитин® C Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 200 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1 Юрія-Фарм
В 267 аптеках
від 731,94 грн
Ціни в аптеках
Роноцит розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 10 мл, № 10; Уорлд Медицин
Роноцит Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 10 мл, № 10 Уорлд Медицин
В 262 аптеках
від 764,80 грн
Ціни в аптеках
Аксотилін розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10; Борщагівський ХФЗ
Аксотилін Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10 Борщагівський ХФЗ
В 259 аптеках
від 539,95 грн
Ціни в аптеках
Тіколін® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Тіколін® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 252 аптеках
від 749,69 грн
Ціни в аптеках
Праксіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 28; Астрафарм
Праксіс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 28 Астрафарм
В 239 аптеках
від 565,45 грн
Ціни в аптеках
Роноцит розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Уорлд Медицин
Роноцит Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Уорлд Медицин
В 230 аптеках
від 656,00 грн
Ціни в аптеках
Ліра® розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 5; Фармак
Ліра® Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 5 Фармак
В 215 аптеках
від 261,70 грн
Ціни в аптеках
Цитімакс-Дарниця розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Дарниця ФФ
Цитімакс-Дарниця Розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Дарниця ФФ
В 209 аптеках
від 82,70 грн
Ціни в аптеках
Новаксон розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, флакон, 4 мл, № 5; Новофарм-Біосинтез
Новаксон Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, флакон, 4 мл, № 5 Новофарм-Біосинтез
В 207 аптеках
від 400,50 грн
Ціни в аптеках
Цилітин розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім
Цилітин Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім
В 207 аптеках
від 718,87 грн
Ціни в аптеках
Кваніл розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 10; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Кваніл Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 10 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
В 206 аптеках
від 719,68 грн
Ціни в аптеках
Цилітин розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1; Технолог
Цилітин Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1 Технолог
В 128 аптеках
від 381,40 грн
Ціни в аптеках
Цитімакс-Дарниця розчин для ін'єкцій, 1000 мг, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Цитімакс-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 1000 мг, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 122 аптеках
від 684,80 грн
Ціни в аптеках
Праксіс розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Праксіс Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 122 аптеках
від 422,02 грн
Ціни в аптеках
Кваніл розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 10; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Кваніл Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 10 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
В 121 аптеці
від 487,85 грн
Ціни в аптеках
Аксотилін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Аксотилін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 119 аптеках
від 558,36 грн
Ціни в аптеках
Тіколін® розчин для ін'єкцій, 125 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10; Мікрохім
Тіколін® Розчин для ін'єкцій, 125 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10 Мікрохім
В 110 аптеках
від 373,88 грн
Ціни в аптеках
Цитімакс-Дарниця розчин для ін'єкцій, 1000 мг, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Дарниця ФФ
Цитімакс-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 1000 мг, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Дарниця ФФ
В 85 аптеках
від 324,70 грн
Ціни в аптеках
Ліра® розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Фармак
Ліра® Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Фармак
В 73 аптеках
від 210,90 грн
Ціни в аптеках
Тевтона розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Тевтона Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 73 аптеках
від 455,31 грн
Ціни в аптеках
Цилітин розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Лекхім-Харків
Цилітин Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Лекхім-Харків
В 71 аптеці
від 397,15 грн
Ціни в аптеках
Сомазина® розчин для ін'єкцій, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 10; Бі-Фарма
Сомазина® Розчин для ін'єкцій, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 10 Бі-Фарма
В 48 аптеках
від 504,00 грн
Ціни в аптеках
Ліра® розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 10; Фармак
Ліра® Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 10 Фармак
В 32 аптеках
від 627,21 грн
Ціни в аптеках
Неоцеброн розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3; Євро-Фарма
Неоцеброн Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3 Євро-Фарма
В 29 аптеках
від 387,69 грн
Ціни в аптеках
Аксотилін розчин оральний, 100 мг/мл, флакон з дозуючим пристроєм, 50 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Аксотилін Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон з дозуючим пристроєм, 50 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 25 аптеках
від 353,10 грн
Ціни в аптеках
Неоцеброн розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Євро-Фарма
Неоцеброн Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Євро-Фарма
В 19 аптеках
від 368,40 грн
Ціни в аптеках
Тевтона розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Тевтона Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 16 аптеках
від 319,46 грн
Ціни в аптеках
Цитокон® розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Юрія-Фарм
Цитокон® Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Юрія-Фарм
В 11 аптеках
від 801,00 грн
Ціни в аптеках
Діфосфоцин розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3; Магіс Фармасьютічі
Діфосфоцин Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3 Магіс Фармасьютічі
В 5 аптеках
від 189,50 грн
Ціни в аптеках
Цитокон® розчин для ін'єкцій, 125 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Юрія-Фарм
Цитокон® Розчин для ін'єкцій, 125 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Юрія-Фарм
В 5 аптеках
від 419,45 грн
Ціни в аптеках
Ліра® розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 5; Фармак
Ліра® Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 5 Фармак
В 1 аптеці
від 406,50 грн
Ціни в аптеках
Цитімакс-Дарниця розчин для ін'єкцій, 500 мг, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Цитімакс-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 500 мг, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 1 аптеці
від 1000,80 грн
Ціни в аптеках
Роноцит розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Уорлд Медицин
Роноцит Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Уорлд Медицин
В 35 аптеках інших міст
від 226,64 грн
Ціни в інших містах
Праксіс розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Праксіс Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 3 аптеках інших міст
від 179,50 грн
Ціни в інших містах
Тіколін® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 28; Мікрохім
Тіколін® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 28 Мікрохім
В 1 аптеці інших міст
від 510,10 грн
Ціни в інших містах
Цераксон® розчин для ін'єкцій, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 5; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Цераксон® Розчин для ін'єкцій, 1000 мг, ампула, 4 мл, № 5 Феррер Інтернасіональ, С.А.
Немає в наявності
Цераксон® розчин для ін'єкцій, 500 мг, ампула, 4 мл, № 10; Феррер Інтернасіональ, С.А.
Цераксон® Розчин для ін'єкцій, 500 мг, ампула, 4 мл, № 10 Феррер Інтернасіональ, С.А.
Немає в наявності
Діфосфоцин розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5; Магіс Фармасьютічі
Діфосфоцин Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 5 Магіс Фармасьютічі
Немає в наявності
Кваніл таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Кваніл Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Немає в наявності
Фармаксон розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Фармаксон Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Кваніл гранули, 500 мг, саше, 1.5 г, № 30; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Кваніл Гранули, 500 мг, саше, 1.5 г, № 30 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Немає в наявності
Цитімакс-Дарниця розчин для ін'єкцій, 500 мг, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Дарниця ФФ
Цитімакс-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 500 мг, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Аксотилін розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10; Борщагівський ХФЗ
Аксотилін Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10 Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Новаксон розчин для ін'єкцій, 125 мг/мл, флакон, 4 мл, № 5; Новофарм-Біосинтез
Новаксон Розчин для ін'єкцій, 125 мг/мл, флакон, 4 мл, № 5 Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Цитиколін-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Цитиколін-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Роноцит розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5; Уорлд Медицин
Роноцит Розчин для ін'єкцій, 500 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Праксіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 14; Астрафарм
Праксіс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 14 Астрафарм
Немає в наявності
Праксіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 21; Астрафарм
Праксіс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 21 Астрафарм
Немає в наявності
Форми випуску: таблетки п/о, розчин для перорального застосування, розчин для ін’єкцій.

цитиколін стимулює біосинтез структурних фосфоліпідів мембран нейронів, що сприяє покращенню функції мембран, у тому числі функціонуванню іонообмінних насосів та нейрорецепторів. Завдяки стабілізуючій дії на мембрану, цитиколін має протинабрякову властивість і зменшує набряк мозку. Цитиколін послаблює симптоми церебральної дисфункції після таких патологічних процесів, як черепно-мозкова травма або гострі порушення мозкового кровообігу. Цитиколін знижує рівень амнезії, покращує стан при когнітивних, сенситивних та рухових розладах, також послаблює вираженість симптомів, що спостерігаються при гіпоксії та ішемії мозку, включаючи погіршення пам’яті, емоційну лабільність, порушення здатності виконувати звичайні дії самообслуговування. Цитиколін є природною сполукою, що міститься в організмі людини, тому класичні фармакокінетичні дослідження провести неможливо через складність кількісного визначення екзогенного та ендогенного цитиколіну. У ході фармакокінетичного дослідження визначали практично повне його всмоктування у шлунково-кишковому тракті – менше 1% прийнятої дози виявлено у калі протягом 5 днів після прийому препарату. Також відзначено 2 піки радіоактивності у плазмі крові, внаслідок метаболізму в печінці та кишечнику: перший – через 1 год, другий – через 24 год. Біодоступність при пероральному та парентеральному шляху введення практично однакові. Виведення — дуже повільне, переважно через органи дихання та із сечею. Після 5 діб прийому було виявлено близько 16% дози препарату, що свідчить про включення решти дози до процесів метаболізму.

інсульт у гострій фазі та його неврологічні наслідки; черепно-мозкова травма та її неврологічні ускладнення; когнітивні порушення та порушення поведінки внаслідок хронічних судинних та дегенеративних церебральних розладів.

таблетки та розчин для перорального застосування. Дорослі: рекомендована доза 500-2000 мг на добу залежно від тяжкості хворого. Добову дозу розподіляють на 2-3 прийоми. Тривалість курсу лікування залежить від тяжкості ураження мозку. Мінімальний рекомендований період лікування — 45 діб.
Розчин для ін’єкцій. Препарат застосовують для в/в або в/м введення, в/в призначають у формі повільної ін’єкції (протягом 3–5 хв залежно від призначеної дози) або в/в краплинно (40–60 крапель за хвилину). Рекомендована доза для дорослих — 500-2000 мг на добу, залежно від тяжкості стану хворого. Максимальна добова доза — 2000 мг. При гострих та невідкладних станах максимальний терапевтичний ефект досягається при застосуванні препарату в перші 24 години. Рекомендований термін лікування, при якому відзначають максимальний терапевтичний ефект, становить 12 тижнів. При необхідності лікування продовжують препаратом у формі таблеток або розчину для перорального застосування.

- підвищена чутливість до компонентів препарату. Підвищений тонус парасимпатичної нервової системи.

у поодиноких випадках цитиколін може стимулювати парасимпатичну нервову систему, а також надавати короткочасну гіпотензивну дію. Тривале застосування цитиколіну не супроводжувалося токсичними ефектами незалежно від способу введення препарату.

вікових обмежень щодо перорального застосування препарату немає. Хоча доказів ризику для плода при застосуванні препарату не отримано, у період вагітності його застосовують лише тоді, коли очікувана користь перевищує потенційний ризик. Даних про надходження цитиколіну в грудне молоко немає, його дія на плід невідома. Цитиколін не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати зі складними механізмами.

цитиколін посилює ефект леводопи. Препарат не слід призначати одночасно з лікарськими засобами, що містять меклофеноксат.

випадки не описані, з огляду на низьку токсичність препарату навіть при перевищенні терапевтичних доз.