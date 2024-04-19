запобігання СС захворюванням: для дорослих пацієнтів без клінічно вираженої ІХС, але з декількома факторами ризику розвитку ІХС, такими як вік, тютюнопаління, АГ, низький рівень ЛПВЩ або наявність ранньої ІХС у сімейному анамнезі, для: зменшення ризику виникнення ІМ; зменшення ризику виникнення інсульту; зменшення ризику проведення процедур реваскуляризації та стенокардії; для пацієнтів з ЦД ІІ типу та без клінічно вираженої ІХС, але з кількома факторами ризику розвитку ІХС, такими як ретинопатія, альбумінурія, тютюнопаління або АГ, для: зменшення ризику виникнення ІМ; зменшення ризику виникнення інсульту; для пацієнтів з клінічно вираженою ІХС для: зменшення ризику виникнення нелетального ІМ; зменшення ризику виникнення летального та нелетального інсульту; зменшення ризику проведення процедур реваскуляризації; зменшення ризику госпіталізації у зв’язку із застійною СН; зменшення ризику виникнення стенокардії; гіперліпідемія: як доповнення до дієти, щоб зменшити підвищені рівні загального холестерину, холестерину ЛПНЩ, аполіпопротеїну В та тригліцеридів, а також для підвищення рівня холестерину ЛПВЩ у пацієнтів з первинною гіперхолестеринемією (гетерозиготною сімейною та несімейною) та змішаною

дисліпідемією (типи IIa та IIb за класифікацією Фредріксона); як доповнення до дієти для лікування пацієнтів з підвищеними рівнями тригліцеридів у сироватці крові (тип IV за класифікацією Фредріксона); для лікування пацієнтів з первинною дисбеталіпопротеїнемією (тип III за класифікацією Фредріксона), у випадках, коли дотримання дієти є недостатньо ефективним; для зменшення загального холестерину та холестерину ЛПНЩ у пацієнтів з гомозиготною сімейною гіперхолестеринемією доповнення до інших гіполіпідемічних методів лікування (наприклад аферез ЛПНЩ), або якщо такі методи лікування недоступні; як доповнення до дієти для зменшення рівнів загального холестерину, холестерину ЛПНЩ і аполіпопротеїну В у хлопчиків та дівчат після початку менструацій віком від 10 до 17 років з гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією, якщо після відповідної дієтотерапії результати аналізів такі: a) холестерин ЛПНЩ залишається ≥190 мг/дл або б) холестерин ЛПНЩ ≥160 мг/дл та: у сімейному анамнезі наявні ранні СС захворюваня або два або більше інших факторів ризику розвитку СС захворювань присутні у пацієнта дитячого віку.