Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІІнгібітори ГМГ КoА-редуктазиАторвастатинАторвакор®Ціни в аптеках

Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (167147) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
287,70
Економія: -26,59 грн
261,11 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
284,24
Економія: -23,00 грн
261,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
249,70
Економія: -14,78 грн
234,92 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
276,13
Економія: -30,12 грн
246,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
245,59
Економія: -15,25 грн
230,34 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
262,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), блістер (1)
295,91
Економія: -40,36 грн
255,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
246,46
Економія: -11,65 грн
234,81 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
283,87
Економія: -29,60 грн
254,27 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2), блістер (5)
278,15
Економія: -17,24 грн
260,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
266,90
Економія: -8,00 грн
258,90 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
276,92
Економія: -27,26 грн
249,66 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
241,42
Економія: -11,08 грн
230,34 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
293,36
Економія: -47,46 грн
245,90 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
284,24
Економія: -22,95 грн
261,29 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
291,67
Економія: -30,38 грн
261,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
262,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
293,19
Економія: -38,17 грн
255,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
273,49
Економія: -32,05 грн
241,44 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
264,53
Економія: -23,09 грн
241,44 грн