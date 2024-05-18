Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (88004) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 79 аптеках
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Нє болєй
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1