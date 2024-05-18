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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (88005) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 241 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
1309,45
Економія: -76,45 грн
1233,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
1300,94
Економія: -67,94 грн
1233,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
1310,56
Економія: -89,45 грн
1221,11 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
1235,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
1273,41 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
1235,00
Економія: -151,00 грн
1084,00 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
1235,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
1285,28
Економія: -61,64 грн
1223,64 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
1235,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
1196,04 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
1331,11
Економія: -108,45 грн
1222,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
1227,30
Економія: -76,20 грн
1151,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
1231,99
Економія: -147,99 грн
1084,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
1277,51
Економія: -44,51 грн
1233,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
1083,89 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
1235,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
1208,19
Економія: -57,09 грн
1151,10 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
1316,84
Економія: -83,84 грн
1233,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
1208,66
Економія: -57,56 грн
1151,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
1271,10
Економія: -38,10 грн
1233,00 грн