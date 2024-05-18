Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (88005) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
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Дніпро, вул. Каменська, 40
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
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Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
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Дніпро, вул. Ближня, 31
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40