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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (62408) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 270 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
897,50
Економія: -57,13 грн
840,37 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
891,67
Економія: -51,01 грн
840,66 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
842,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
898,26
Економія: -53,16 грн
845,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
893,52 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
880,93
Економія: -67,90 грн
813,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
808,61 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
910,40
Економія: -143,84 грн
766,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
901,05
Економія: -106,84 грн
794,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
822,99
Економія: -24,99 грн
798,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
875,61
Економія: -37,62 грн
837,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
767,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
842,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
887,02
Економія: -73,99 грн
813,03 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
912,18
Економія: -119,55 грн
792,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
887,36
Економія: -81,24 грн
806,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
871,21
Економія: -104,18 грн
767,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
794,34 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
903,92
Економія: -101,16 грн
802,76 грн