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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (285409) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
432,98
Економія: -59,53 грн
373,45 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
405,95
Економія: -51,98 грн
353,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
381,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (5)
367,99
Економія: -10,07 грн
357,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
391,68
Економія: -38,10 грн
353,58 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
409,68
Економія: -51,09 грн
358,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
431,81
Економія: -76,62 грн
355,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
381,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
423,82
Економія: -55,67 грн
368,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
426,50
Економія: -60,78 грн
365,72 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
410,91
Економія: -52,32 грн
358,59 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
395,96
Економія: -39,60 грн
356,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
383,19
Економія: -34,91 грн
348,28 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
399,00
Економія: -41,63 грн
357,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
416,47
Економія: -42,55 грн
373,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
381,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
417,82
Економія: -51,92 грн
365,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
371,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
371,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
409,68
Економія: -61,20 грн
348,48 грн