Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (285409) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 161 аптеці
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
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Всього: упаковка (43)
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Аптека оптових цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2