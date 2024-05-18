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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (62409) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 246 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
715,89
Економія: -41,79 грн
674,10 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
721,69
Економія: -37,69 грн
684,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
735,63
Економія: -43,53 грн
692,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
726,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
692,00
Економія: -37,00 грн
655,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
702,68
Економія: -45,70 грн
656,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
648,37 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2)
736,95
Економія: -72,97 грн
663,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
737,92
Економія: -71,05 грн
666,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
691,99
Економія: -36,99 грн
655,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
717,08
Економія: -60,10 грн
656,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
607,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
692,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
726,43
Економія: -69,45 грн
656,98 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
739,16
Економія: -57,96 грн
681,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
726,71
Економія: -67,95 грн
658,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
713,49
Економія: -56,25 грн
657,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
649,32 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
692,14
Економія: -52,41 грн
639,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
667,52 грн