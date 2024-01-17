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Активные вещества — “Д”ДИОСМЕКТИТ * (DIOSMECTITUM*)

ДИОСМЕКТИТ * (DIOSMECTITUM*) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Смекта® ваниль порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекта® ваниль Порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1190 аптеках
от 164,71 грн
Цены в аптеках
Смекта® апельсин-ваниль порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекта® апельсин-ваниль Порошок для оральной суспензии, 3 г, пакетик, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1136 аптеках
от 156,09 грн
Цены в аптеках
Смекта® клубника порошок для оральной суспензии, 3 г, пакет, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекта® клубника Порошок для оральной суспензии, 3 г, пакет, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1075 аптеках
от 167,93 грн
Цены в аптеках
Смекталия® суспензия оральная, 3 г, пакетик, 10.27 г, № 12; Лаборатории Майоли Спиндлер
Смекталия® Суспензия оральная, 3 г, пакетик, 10.27 г, № 12 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 824 аптеках
от 148,69 грн
Цены в аптеках
Бионорм® Детокс таблетки диспергируемые, 1,5 г, блистер, № 18; Киевский витаминный завод
Бионорм® Детокс Таблетки диспергируемые, 1,5 г, блистер, № 18 Киевский витаминный завод
В 704 аптеках
от 83,02 грн
Цены в аптеках
Энтеросмектит порошок для оральной суспензии, саше, 3.76 г, № 10; Тернофарм
Энтеросмектит Порошок для оральной суспензии, саше, 3.76 г, № 10 Тернофарм
В 195 аптеках
от 98,26 грн
Цены в аптеках
Энтеросмектит порошок для оральной суспензии, саше, 3.76 г, № 30; Тернофарм
Энтеросмектит Порошок для оральной суспензии, саше, 3.76 г, № 30 Тернофарм
В 186 аптеках
от 212,30 грн
Цены в аптеках
Апсорбин порошок для оральной суспензии, 3,76 г, саше, № 10; Фармак
Апсорбин Порошок для оральной суспензии, 3,76 г, саше, № 10 Фармак
В 157 аптеках
от 99,00 грн
Цены в аптеках
Бионорм® Детокс таблетки диспергируемые, 1,5 г, блистер, № 6; Киевский витаминный завод
Бионорм® Детокс Таблетки диспергируемые, 1,5 г, блистер, № 6 Киевский витаминный завод
В 146 аптеках
от 35,29 грн
Цены в аптеках
Диосмектит-Здоровье порошок для оральной суспензии, 3 г, саше, 3.76 г, № 10; Здоровье Группа компаний
Диосмектит-Здоровье Порошок для оральной суспензии, 3 г, саше, 3.76 г, № 10 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Форма выпуска: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

ввиду своей стереометрической структуры и повышенной пластической вязкости диоктаэдрический смектит (диосмектит) обладает высокой обволакивающей способностью по отношению к слизистой оболочке пищеварительного тракта, предупреждает водно-электролитные потери. Взаимодействуя с гликопротеинами слизи, повышает барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительного тракта, защищая ее от негативного воздействия кишечных микроорганизмов (в том числе вирусов), их токсинов и других раздражителей. Диосмектит — рентгенологически негативный препарат, не окрашивает кал и в обычных дозах не изменяет физиологическую перистальтику. Обволакивающие и адсорбционные свойства диосмектита предохраняют слизистую оболочку пищевода при желудочно-пищеводном рефлюксе от воздействия агрессивных факторов желудочного сока (соляная кислота, пепсин). Способность диосмектита адсорбировать бактерии и их токсины, газы, защищать слизистую оболочку от воздействия раздражителей используют при лечении диареи и синдрома раздраженной толстой кишки. Можно применять в раннем детском возрасте (в том числе у недоношенных детей).

диарея (особенно у детей); симптоматическое лечение боли, вызванной заболеваниями пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки (эзофагит, гастрит, синдром раздраженной толстой кишки и др.).

при эзофагите назначают после еды, при колите и функциональной колопатии — незадолго до приема пищи. Перед употреблением 3 г порошка постепенно высыпают в ½ стакана жидкости и равномерно размешивают. Взрослым назначают в среднем 9 г/сут. Детям старше 2 лет — 6–9 г/сут; в возрасте от 1 года до 2 лет — 3–6 г/сут; до 1 года — 3 г/сут (рекомендуется растворить порошок в 50 мл воды и р-р разделить на несколько приемов в течение суток или размешать с полужидкой пищей — кашей, компотом, пюре, детским питанием и т.п.).

отсутствуют.

очень редко наблюдалось появление или усиление запоров, исчезающих после снижения дозы.

поскольку диосмектит обладает адсорбирующими свойствами, возможно замедление и/или снижение абсорбции одновременно принимаемых лекарственных средств. Рекомендуется соблюдать интервал между приемом диосмектита и других лекарственных средств.