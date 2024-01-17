ввиду своей стереометрической структуры и повышенной пластической вязкости диоктаэдрический смектит (диосмектит) обладает высокой обволакивающей способностью по отношению к слизистой оболочке пищеварительного тракта, предупреждает водно-электролитные потери. Взаимодействуя с гликопротеинами слизи, повышает барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительного тракта, защищая ее от негативного воздействия кишечных микроорганизмов (в том числе вирусов), их токсинов и других раздражителей. Диосмектит — рентгенологически негативный препарат, не окрашивает кал и в обычных дозах не изменяет физиологическую перистальтику. Обволакивающие и адсорбционные свойства диосмектита предохраняют слизистую оболочку пищевода при желудочно-пищеводном рефлюксе от воздействия агрессивных факторов желудочного сока (соляная кислота, пепсин). Способность диосмектита адсорбировать бактерии и их токсины, газы, защищать слизистую оболочку от воздействия раздражителей используют при лечении диареи и синдрома раздраженной толстой кишки. Можно применять в раннем детском возрасте (в том числе у недоношенных детей).