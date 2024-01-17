ДИОСМЕКТИТ * (DIOSMECTITUM*) Действующее вещество
ввиду своей стереометрической структуры и повышенной пластической вязкости диоктаэдрический смектит (диосмектит) обладает высокой обволакивающей способностью по отношению к слизистой оболочке пищеварительного тракта, предупреждает водно-электролитные потери. Взаимодействуя с гликопротеинами слизи, повышает барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительного тракта, защищая ее от негативного воздействия кишечных микроорганизмов (в том числе вирусов), их токсинов и других раздражителей. Диосмектит — рентгенологически негативный препарат, не окрашивает кал и в обычных дозах не изменяет физиологическую перистальтику. Обволакивающие и адсорбционные свойства диосмектита предохраняют слизистую оболочку пищевода при желудочно-пищеводном рефлюксе от воздействия агрессивных факторов желудочного сока (соляная кислота, пепсин). Способность диосмектита адсорбировать бактерии и их токсины, газы, защищать слизистую оболочку от воздействия раздражителей используют при лечении диареи и синдрома раздраженной толстой кишки. Можно применять в раннем детском возрасте (в том числе у недоношенных детей).
диарея (особенно у детей); симптоматическое лечение боли, вызванной заболеваниями пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки (эзофагит, гастрит, синдром раздраженной толстой кишки и др.).
при эзофагите назначают после еды, при колите и функциональной колопатии — незадолго до приема пищи. Перед употреблением 3 г порошка постепенно высыпают в ½ стакана жидкости и равномерно размешивают. Взрослым назначают в среднем 9 г/сут. Детям старше 2 лет — 6–9 г/сут; в возрасте от 1 года до 2 лет — 3–6 г/сут; до 1 года — 3 г/сут (рекомендуется растворить порошок в 50 мл воды и р-р разделить на несколько приемов в течение суток или размешать с полужидкой пищей — кашей, компотом, пюре, детским питанием и т.п.).
отсутствуют.
очень редко наблюдалось появление или усиление запоров, исчезающих после снижения дозы.
поскольку диосмектит обладает адсорбирующими свойствами, возможно замедление и/или снижение абсорбции одновременно принимаемых лекарственных средств. Рекомендуется соблюдать интервал между приемом диосмектита и других лекарственных средств.