МЕТРОНИДАЗОЛ (METRONIDAZOLUM)

внутрь. Для лечения трихомониаза назначают внутрь по 0,25 г 2 раза в сутки в течение 7–10 дней. Иногда в первые 3–4 дня назначают по 0,25 г 3 раза в сутки. Общая доза на курс лечения составляет 5 г. Детям назначают в более низких дозах в соответствии с возрастом. При лямблиозе доза для взрослых — 0,25 г 2 раза в сутки в течение 5 дней, при амебиазе — 0,25 г 2–3 раза в сутки, детям в возрасте от 2 до 5 лет — по 0,25 г/сут, от 5 до 10 лет — по 0,375 г/сут, от 10 до 15 лет — по 0,5 г/сут во время еды в 1–2 приема. Лечение амебиаза обычно продолжается 10 дней.

При лечении кожного лейшманиоза назначают в течение 7 дней взрослым — 0,2 г 4 раза в сутки, детям — 0,1 г 3 раза в сутки, затем после 7-дневного перерыва в течение 14 дней, взрослым — 0,2 г 3 раза в сутки, детям — 0,1 г 2 раза в сутки.

При анаэробных инфекциях лечебные дозы при приеме внутрь для взрослых и детей в возрасте старше 13 лет составляют обычно 0,4–0,5 г 3 раза в сутки (во время или после еды) в течение 7 дней и более.

Детям в возрасте до 13 лет — из расчета 7,5 мг/кг массы тела 3 раза в сутки.

В/в. Вводят в/в капельно. Перед введением можно дополнительно развести необходимым объемом 0,9% р-ра натрия хлорида, декстрозы или р-ром калия хлорида для инфузий. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в лечебных целях в начале лечения вводят в/в капельно 0,5–1 г метронидазола, затем — 0,5 г каждые 8 ч. Метронидазол можно применять в виде монотерапии или в комбинации с другими антибактериальными средствами (не смешивать в одном флаконе). Как правило, парентеральное введение метронидазола продолжают в течение 7 дней, затем больному назначают метронидазол для приема внутрь в дозе 400 мг 3 раза в сутки. При необходимости (в зависимости от клинических и бактериологических данных) в/в введение метронидазола продолжают в течение более длительного времени.

Суточная доза метронидазола не должна превышать 4 г.

В профилактических целях взрослым и детям в возрасте старше 12 лет накануне операции вводят 500–1000 мг метронидазола, в день проведения операции и на следующий день после нее — 1500 мг/сут (по 500 мг через каждые 8 ч). Через 1–2 дня (или через более длительный срок) переходят на применение метронидазола внутрь (200–400 мг/сут), общий курс профилактического применения метронидазола составляет обычно 7 дней. Для лечения детей в возрасте до 12 лет разовая доза метронидазола, вводимого в/в капельно в лечебных целях, составляет 7,5 мг/кг (а доза метронидазола для последующего приема внутрь — 3,7–7,5 мг/кг). При тяжелых заболеваниях печени рекомендуется вводить более низкую дозу метронидазола, так как в этих случаях замедляется метаболизм и элиминация метронидазола.

Интравагинально. Применяют в форме геля. Доза метронидазола для интравагинального введения составляет 50 мг 2 раза в сутки (утром и вечером). Курс лечения — 5 дней.

Наружно. Тонкий слой 1% геля наносят на предварительно очищенный пораженный участок кожи 2 раза в сутки (утром и вечером) и слегка втирают. Выраженный клинический эффект отмечается через 3 нед терапии.