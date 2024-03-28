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Активные вещества — “М”МЕТРОНИДАЗОЛ (METRONIDAZOLUM)

МЕТРОНИДАЗОЛ (METRONIDAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 29 препаратов
Трихопол® таблетки, 250 мг, блистер, № 20; Polpharma
Трихопол® Таблетки, 250 мг, блистер, № 20 Polpharma
В 1133 аптеках
от 142,44 грн
Цены в аптеках
Розамет® крем, 1 %, туба, 25 г, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Розамет® Крем, 1 %, туба, 25 г, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 1011 аптеке
от 165,76 грн
Цены в аптеках
Метрогил® гель для наружного применения, туба, 30 г, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Метрогил® Гель для наружного применения, туба, 30 г, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 970 аптеках
от 180,17 грн
Цены в аптеках
Метронидазол-Дарница раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дарница
Метронидазол-Дарница Раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дарница
В 586 аптеках
от 31,32 грн
Цены в аптеках
Метронидазол таблетки, 250 мг, блистер, № 20; Лубныфарм
Метронидазол Таблетки, 250 мг, блистер, № 20 Лубныфарм
В 572 аптеках
от 46,61 грн
Цены в аптеках
Метронидазол суппозитории вагинальные, 0,1 г, стрип, № 10; Монфарм
Метронидазол Суппозитории вагинальные, 0,1 г, стрип, № 10 Монфарм
В 524 аптеках
от 25,10 грн
Цены в аптеках
Гравагин пессарии, 500 мг, стрип, № 10; Сперко Украина
Гравагин Пессарии, 500 мг, стрип, № 10 Сперко Украина
В 429 аптеках
от 93,14 грн
Цены в аптеках
Метронидазол раствор инфузионный, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Метронидазол Раствор инфузионный, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 369 аптеках
от 28,81 грн
Цены в аптеках
Трикасайд капсулы, 500 мг, блистер, № 15; Pharmascience
Трикасайд Капсулы, 500 мг, блистер, № 15 Pharmascience
В 358 аптеках
от 90,84 грн
Цены в аптеках
Мистол® суппозитории вагинальные, 500 мг, стрип, № 10; Гледфарм Лтд
Мистол® Суппозитории вагинальные, 500 мг, стрип, № 10 Гледфарм Лтд
В 320 аптеках
от 114,05 грн
Цены в аптеках
Трихопол® таблетки вагинальные, 500 мг, блистер, № 10; Polpharma
Трихопол® Таблетки вагинальные, 500 мг, блистер, № 10 Polpharma
В 280 аптеках
от 132,53 грн
Цены в аптеках
Метресса раствор для инфузий, 0,5 %, контейнер, 100 мл, № 1; Ananta Medicare
Метресса Раствор для инфузий, 0,5 %, контейнер, 100 мл, № 1 Ananta Medicare
В 265 аптеках
от 63,63 грн
Цены в аптеках
Метронидазол-Здоровье таблетки, 250 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Метронидазол-Здоровье Таблетки, 250 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 251 аптеке
от 45,95 грн
Цены в аптеках
Метрогил® раствор для инфузий, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Метрогил® Раствор для инфузий, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 204 аптеках
от 41,58 грн
Цены в аптеках
Метронидазол таблетки, 250 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Корпорация Здоровье
Метронидазол Таблетки, 250 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Корпорация Здоровье
В 153 аптеках
от 49,76 грн
Цены в аптеках
Эфлоран таблетки, 400 мг, флакон, № 10; KRKA d.d. Novo Mesto
Эфлоран Таблетки, 400 мг, флакон, № 10 KRKA d.d. Novo Mesto
В 113 аптеках
от 70,60 грн
Цены в аптеках
Метронидазол таблетки, 250 мг, блистер, № 10; Лубныфарм
Метронидазол Таблетки, 250 мг, блистер, № 10 Лубныфарм
В 107 аптеках
от 26,10 грн
Цены в аптеках
Метронидазол-Фармекс пессарии, 500 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Метронидазол-Фармекс Пессарии, 500 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 31 аптеке
от 26,76 грн
Цены в аптеках
Метронидазол таблетки, 250 мг, блистер, № 50; Корпорация Здоровье
Метронидазол Таблетки, 250 мг, блистер, № 50 Корпорация Здоровье
В 31 аптеке
от 110,50 грн
Цены в аптеках
Метронидазол-Новофарм раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Метронидазол-Новофарм Раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 23 аптеках
от 21,26 грн
Цены в аптеках
Эфлоран раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, № 1; KRKA d.d. Novo Mesto
Эфлоран Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, № 1 KRKA d.d. Novo Mesto
В 9 аптеках
от 109,47 грн
Цены в аптеках
Метронидазол раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 100 мл, № 1; Инфузия
Метронидазол Раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 100 мл, № 1 Инфузия
В 7 аптеках
от 29,00 грн
Цены в аптеках
Метронидазол раствор для инфузий, 0,5 %, контейнер, 100 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Метронидазол Раствор для инфузий, 0,5 %, контейнер, 100 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 3 аптеках
от 53,56 грн
Цены в аптеках
Метрогил® вагинальный гель гель вагинальный, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Метрогил® вагинальный гель Гель вагинальный, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 5 аптеках других городов
от 79,10 грн
Цены в других городах
Метронидазол раствор для инфузий, 0,5 %, контейнер из поливинилхлорида, 100 мл, в пленке, в пленке, № 1; Фарматрейд
Метронидазол Раствор для инфузий, 0,5 %, контейнер из поливинилхлорида, 100 мл, в пленке, в пленке, № 1 Фарматрейд
В 2 аптеках других городов
от 18,00 грн
Цены в других городах
Трикасайд капсулы, 500 мг, флакон, № 30; Pharmascience
Трикасайд Капсулы, 500 мг, флакон, № 30 Pharmascience
Нет в наличии
Метронидазол-Новофарм раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Новофарм-Биосинтез
Метронидазол-Новофарм Раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Новофарм-Биосинтез
Нет в наличии
Метронидазол-Здоровье таблетки, 250 мг, (20 таблеток в блистере), (20 таблеток в блистере), № 1; Корпорация Здоровье
Метронидазол-Здоровье Таблетки, 250 мг, (20 таблеток в блистере), (20 таблеток в блистере), № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Метронидазол раствор для инфузий, 0,5 %, контейнер полипропиленовый, 100 мл, в пленке, в пленке, № 1; Корпорация Здоровье
Метронидазол Раствор для инфузий, 0,5 %, контейнер полипропиленовый, 100 мл, в пленке, в пленке, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы, таблетки вагинальные, суппозитории вагинальные, р-р для инфузий, гель для наружного применения, гель вагинальный, крем для наружного применения, пессарии.
МЕТРОНИДАЗОЛ (METRONIDAZOLUM)
CAS №: 443-48-1 C6H9N3O3
USPDDN, HSDB, RTECS: 2-метил-5-нитроимидазол-1-этанол.
HSDB, RTECS: 1-(2-гидрокси-1-этил)-2-метил-5-нитроимидазол; или 1-(β-этилол)-2-метил-5-нитро-3-азапиррол; или 1-(β-оксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол; или 2-метил-1-(2-гидроксиэтил)-5-нитроимидазол.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы, таблетки вагинальные, суппозитории вагинальные, р-р для инфузий, гель для наружного применения, гель вагинальный, крем для наружного применения, пессарии.

производное нитроимидазола, оказывает антипротозойное и бактерицидное действие. Активен в отношении Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, а также в отношении облигатных анаэробов, в том числе анаэробных грамотрицательных бактерий (Bacteroides spp., включая группу Bacteroides fragilis, Fusobacterium spp.), анаэробных грамположительных бактерий (Clostridium spp. и чувствительные штаммы Eubacterium), анаэробных грамположительных кокков (включая Рeptococcus spp. и Peptostreptoccus spp.). В отношении аэробных бактерий неактивен. Формирования резистентности инфекционных агентов к метронидазолу не отмечается. Метронидазол проникает внутрь микроорганизмов, при этом его нитрогруппа, вероятно, преобразуется в гидроксиламин, что способствует воздействию на ДНК микроорганизмов, приводящему к их гибели.
Почти полностью всасывается после приема внутрь. Одновременный прием пищи не влияет на абсорбцию метронидазола. После перорального приема в дозе 200 мг Cmax в плазме крови (около 5 мкг/мл) достигается примерно через 1–2 ч. С белками плазмы крови связывается <10% метронидазола. Быстро распределяется в организме. Поступает в печень и в высокой концентрации выделяется с желчью. Частично выделяется с мочой в неизмененном виде и в виде метаболитов.

острый и хронический трихомониаз, лямблиоз, амебиаз, кожный лейшманиоз, острый язвенный гингивит, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки.
Инфекции, вызванные анаэробными возбудителями, чувствительными к метронидазолу: инфекции ЦНС (абсцесс мозга, менингит), легких и плевры (абсцедирующая пневмония, аспирационная пневмония, абсцесс легких), органов брюшной полости и брюшины (перитонит, абсцесс печени, инфекционные осложнения после операций на прямой и ободочной кишках), органов малого таза (эндометрит, инфекционные осложнения после гистерэктомии), ЛОР-органов (в том числе ангина Симановского — Плаута — Венсана), костей и суставов (в том числе остеомиелит), эндокардит, газовая гангрена, инфекции полости рта, зубов, челюсти, септицемия при тромбофлебите, с профилактической целью при хирургических вмешательствах с повышенным риском развития анаэробной инфекции (гинекологические операции, операции на органах брюшной полости).
Интравагинальное введение: бактериальный вагиноз различной этиологии.
Наружное применение: папулезно-пустулезная сыпь, розовые и вульгарные угри.

внутрь. Для лечения трихомониаза назначают внутрь по 0,25 г 2 раза в сутки в течение 7–10 дней. Иногда в первые 3–4 дня назначают по 0,25 г 3 раза в сутки. Общая доза на курс лечения составляет 5 г. Детям назначают в более низких дозах в соответствии с возрастом. При лямблиозе доза для взрослых — 0,25 г 2 раза в сутки в течение 5 дней, при амебиазе — 0,25 г 2–3 раза в сутки, детям в возрасте от 2 до 5 лет — по 0,25 г/сут, от 5 до 10 лет — по 0,375 г/сут, от 10 до 15 лет — по 0,5 г/сут во время еды в 1–2 приема. Лечение амебиаза обычно продолжается 10 дней.
При лечении кожного лейшманиоза назначают в течение 7 дней взрослым — 0,2 г 4 раза в сутки, детям — 0,1 г 3 раза в сутки, затем после 7-дневного перерыва в течение 14 дней, взрослым — 0,2 г 3 раза в сутки, детям — 0,1 г 2 раза в сутки.
При анаэробных инфекциях лечебные дозы при приеме внутрь для взрослых и детей в возрасте старше 13 лет составляют обычно 0,4–0,5 г 3 раза в сутки (во время или после еды) в течение 7 дней и более.
Детям в возрасте до 13 лет — из расчета 7,5 мг/кг массы тела 3 раза в сутки.
В/в. Вводят в/в капельно. Перед введением можно дополнительно развести необходимым объемом 0,9% р-ра натрия хлорида, декстрозы или р-ром калия хлорида для инфузий. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в лечебных целях в начале лечения вводят в/в капельно 0,5–1 г метронидазола, затем — 0,5 г каждые 8 ч. Метронидазол можно применять в виде монотерапии или в комбинации с другими антибактериальными средствами (не смешивать в одном флаконе). Как правило, парентеральное введение метронидазола продолжают в течение 7 дней, затем больному назначают метронидазол для приема внутрь в дозе 400 мг 3 раза в сутки. При необходимости (в зависимости от клинических и бактериологических данных) в/в введение метронидазола продолжают в течение более длительного времени.
Суточная доза метронидазола не должна превышать 4 г.
В профилактических целях взрослым и детям в возрасте старше 12 лет накануне операции вводят 500–1000 мг метронидазола, в день проведения операции и на следующий день после нее — 1500 мг/сут (по 500 мг через каждые 8 ч). Через 1–2 дня (или через более длительный срок) переходят на применение метронидазола внутрь (200–400 мг/сут), общий курс профилактического применения метронидазола составляет обычно 7 дней. Для лечения детей в возрасте до 12 лет разовая доза метронидазола, вводимого в/в капельно в лечебных целях, составляет 7,5 мг/кг (а доза метронидазола для последующего приема внутрь — 3,7–7,5 мг/кг). При тяжелых заболеваниях печени рекомендуется вводить более низкую дозу метронидазола, так как в этих случаях замедляется метаболизм и элиминация метронидазола.
Интравагинально. Применяют в форме геля. Доза метронидазола для интравагинального введения составляет 50 мг 2 раза в сутки (утром и вечером). Курс лечения — 5 дней.
Наружно. Тонкий слой 1% геля наносят на предварительно очищенный пораженный участок кожи 2 раза в сутки (утром и вечером) и слегка втирают. Выраженный клинический эффект отмечается через 3 нед терапии.

I триместр беременности, органические поражения ЦНС, заболевания системы крови, повышенная чувствительность к метронидазолу и производным нитроимидазола.

тошнота, рвота, дискомфорт в эпигастральной области, диарея, металлический привкус во рту, кандидоз слизистой оболочки полости рта и кишечника, головная боль, головокружение, сонливость, нарушение координации, депрессия; при применении высоких доз — периферическая нейропатия, проявляющаяся миалгией, парестезиями; лейкопения, аллергические реакции (кожная сыпь, лихорадка).
При интравагинальном введении возможны кандидозный цервицит, вагинит, зуд, жжение и раздражение влагалища, вульвы, отек вульвы, влагалищные выделения, учащенное мочеиспускание.

при органических заболеваниях ЦНС и гранулоцитопении метронидазол назначают только по жизненным показаниям. Назначение метронидазола в I триместр беременности не рекомендуется; во II и III триместр беременности метронидазол можно применять только по жизненным показаниям. При необходимости назначения метронидазола кормление грудью следует временно прекратить. Возобновить грудное вскармливание можно через 2–3 дня после отмены метронидазола.
При курсовом назначении необходим систематический контроль картины периферической крови. В период лечения метронидазолом нельзя употреблять алкоголь из-за возможности развития дисульфирамоподобной реакции (головокружение, рвота).
На фоне терапии метронидазолом возможно получение ложно пониженных значений активности АлАТ и АсАТ в плазме крови при определении их спектрометрическим методом.
Во время применения метронидазола моча приобретает темный цвет.

при одновременном применении метронидазола и непрямых антикоагулянтов возможно повышение их концентраций в плазме крови и повышение риска развития кровотечений, в связи с чем необходим регулярный контроль коагулограммы. При сочетанном применении метронидазола и солей лития возможно повышение концентрации лития в плазме крови. Одновременное назначение барбитуратов и фенитоина приводит к снижению эффективности метронидазола. Циметидин в некоторых случаях может замедлять элиминацию метронидазола и повышать его концентрацию в плазме крови. При одновременном применении с дисульфирамом возможно возникновение головокружения, спутанности сознания.