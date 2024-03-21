УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ* (CARBO ACTIVATUS MEDICINALIS*) Действующее вещество
энтеросорбент. Специально обработанный и обладающий в силу этого большой поверхностной активностью, уголь активированный способен адсорбировать газы, алкалоиды, эндо- и экзотоксины и другие химические соединения. Уголь активированный в форме таблеток имеет меньшую адсорбционную способность, чем в форме порошка, но более удобен для применения; нетоксичен, хорошо выводится из организма через кишечник.
диспепсия, метеоризм, пищевая интоксикация, отравления алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими веществами.
внутрь по 1–2 г 2–4 раза в сутки с водой. Для более быстрого и выраженного эффекта таблетки после измельчения можно принимать в виде водной взвеси (на ½ стакана воды). В такой же форме, но в большем количестве воды назначают внутрь в дозе 20–30 г на прием при отравлениях; указанную взвесь используют и для промывания желудка. В виде водной взвеси по 1–2 г 3–4 раза в сутки назначают также при гиперацидных состояниях (можно принимать также и при метеоризме). Кроме того, при интоксикациях уголь активированный используют в составе смеси, содержащей 2 части последнего и по 1 части окиси магния и танина (2 столовых ложки смеси на 1 стакан теплой воды).
язвенные поражения пищеварительного тракта, желудочно-кишечное кровотечение.
возможны запор, диарея; при длительном приеме может развиваться дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, что требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.
кал после приема препарата окрашивается в черный цвет.
обладая адсорбционным свойством, уголь активированный может уменьшать эффективность одновременно принимаемых лекарственных средств, поэтому при сопутствующей фармакотерапии его принимают за 1–1,5 ч до или через такое же время после приема лекарственных средств.