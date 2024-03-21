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Активные вещества — “У”УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ* (CARBO ACTIVATUS MEDICINALIS*)

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ* (CARBO ACTIVATUS MEDICINALIS*) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Сорбекс® капсулы, 0,25 г, блистер, № 20; ВАЛАРТИН ФАРМА
Сорбекс® Капсулы, 0,25 г, блистер, № 20 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 1162 аптеках
от 71,97 грн
Цены в аптеках
Уголь активированный таблетки, 0,25 г, блистер, № 10; Красная звезда
Уголь активированный Таблетки, 0,25 г, блистер, № 10 Красная звезда
В 137 аптеках
от 5,50 грн
Цены в аптеках
Уголь активированный таблетки, 0,25 г, блистер, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Уголь активированный Таблетки, 0,25 г, блистер, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 120 аптеках
от 6,17 грн
Цены в аптеках
Уголь активированный таблетки, 0,25 г, блистер, № 100; Красная звезда
Уголь активированный Таблетки, 0,25 г, блистер, № 100 Красная звезда
В 12 аптеках
от 65,56 грн
Цены в аптеках
Уголь активированный таблетки, 250 мг, контурная безъячейковая упаковка, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Уголь активированный Таблетки, 250 мг, контурная безъячейковая упаковка, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 102 аптеках других городов
от 6,12 грн
Цены в других городах
Сорбекс® капсулы, 0,25 г, блистер, № 200; ВАЛАРТИН ФАРМА
Сорбекс® Капсулы, 0,25 г, блистер, № 200 ВАЛАРТИН ФАРМА
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, дозированный порошок в пакетиках, капсулы.

энтеросорбент. Специально обработанный и обладающий в силу этого большой поверхностной активностью, уголь активированный способен адсорбировать газы, алкалоиды, эндо- и экзотоксины и другие химические соединения. Уголь активированный в форме таблеток имеет меньшую адсорбционную способность, чем в форме порошка, но более удобен для применения; нетоксичен, хорошо выводится из организма через кишечник.

диспепсия, метеоризм, пищевая интоксикация, отравления алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими веществами.

внутрь по 1–2 г 2–4 раза в сутки с водой. Для более быстрого и выраженного эффекта таблетки после измельчения можно принимать в виде водной взвеси (на ½ стакана воды). В такой же форме, но в большем количестве воды назначают внутрь в дозе 20–30 г на прием при отравлениях; указанную взвесь используют и для промывания желудка. В виде водной взвеси по 1–2 г 3–4 раза в сутки назначают также при гиперацидных состояниях (можно принимать также и при метеоризме). Кроме того, при интоксикациях уголь активированный используют в составе смеси, содержащей 2 части последнего и по 1 части окиси магния и танина (2 столовых ложки смеси на 1 стакан теплой воды).

язвенные поражения пищеварительного тракта, желудочно-кишечное кровотечение.

возможны запор, диарея; при длительном приеме может развиваться дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, что требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.

кал после приема препарата окрашивается в черный цвет.

обладая адсорбционным свойством, уголь активированный может уменьшать эффективность одновременно принимаемых лекарственных средств, поэтому при сопутствующей фармакотерапии его принимают за 1–1,5 ч до или через такое же время после приема лекарственных средств.