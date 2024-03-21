внутрь по 1–2 г 2–4 раза в сутки с водой. Для более быстрого и выраженного эффекта таблетки после измельчения можно принимать в виде водной взвеси (на ½ стакана воды). В такой же форме, но в большем количестве воды назначают внутрь в дозе 20–30 г на прием при отравлениях; указанную взвесь используют и для промывания желудка. В виде водной взвеси по 1–2 г 3–4 раза в сутки назначают также при гиперацидных состояниях (можно принимать также и при метеоризме). Кроме того, при интоксикациях уголь активированный используют в составе смеси, содержащей 2 части последнего и по 1 части окиси магния и танина (2 столовых ложки смеси на 1 стакан теплой воды).