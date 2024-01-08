миотропный спазмолитик; снижает тонус и уменьшает перистальтику кишечника. Применяется для лечения больных с функциональными нарушениями моторики пищеварительного тракта, сопровождающихся болью спастического характера, а также при вторичных спазмах вследствие органических заболеваний органов пищеварения. В терапевтической дозе мебеверин блокирует натриевые каналы мембран гладкомышечных клеток, предотвращая вход ионов Na+ в клетку и спазм гладких мышц внутренних органов. В отличие от холинолитических средств мебеверин не действует на М-холинорецепторы и не вызывает характерных для спазмолитических средств с М-холиноблокирующим действием побочных эффектов (ощущение сухости во рту, нарушение зрения, задержка мочеиспускания), что позволяет применять его у пациентов с гипертрофией предстательной железы или глаукомой. Применение мебеверина не сопровождается развитием рефлекторной гипотонии кишечника.

После приема внутрь в тонком кишечнике всасывается более 90% мебеверина. Активно метаболизируется при прохождении через стенку кишечника и при первичном прохождении через печень, поэтому в плазме крови не определяется. Не кумулирует в организме.