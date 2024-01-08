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Активные вещества — “М”МЕБЕВЕРИН (MEBEVERINUM)

МЕБЕВЕРИН (MEBEVERINUM) Действующее вещество

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Найдено: 8 препаратов
Дуспаталин® капсулы твердые пролонгированного действия, 200 мг, № 30; Abbott Healthcare Products
Дуспаталин® Капсулы твердые пролонгированного действия, 200 мг, № 30 Abbott Healthcare Products
В 1189 аптеках
от 324,44 грн
Цены в аптеках
Меверин® капсулы, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Корпорация Артериум
Меверин® Капсулы, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Корпорация Артериум
В 1163 аптеках
от 216,02 грн
Цены в аптеках
Дуспаталин® таблетки, покрытые оболочкой, 135 мг, № 15; Abbott Healthcare Products
Дуспаталин® Таблетки, покрытые оболочкой, 135 мг, № 15 Abbott Healthcare Products
В 1143 аптеках
от 183,21 грн
Цены в аптеках
Аспазмин капсулы с модифицированным высвобождением, 200 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Аспазмин Капсулы с модифицированным высвобождением, 200 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 927 аптеках
от 181,12 грн
Цены в аптеках
Мебсин Ретард капсулы, 200 мг, блистер, № 30; Organosyn Life Sciences
Мебсин Ретард Капсулы, 200 мг, блистер, № 30 Organosyn Life Sciences
В 884 аптеках
от 244,67 грн
Цены в аптеках
Спарк® капсулы пролонгированного действия твердые, 200 мг, блистер, № 30; Фармак
Спарк® Капсулы пролонгированного действия твердые, 200 мг, блистер, № 30 Фармак
В 683 аптеках
от 166,88 грн
Цены в аптеках
Спарк® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 135 мг, № 20; Фармак
Спарк® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 135 мг, № 20 Фармак
В 121 аптеке
от 107,30 грн
Цены в аптеках
Меверин® капсулы, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Артериум
Меверин® Капсулы, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Артериум
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, капсулы с модифицированным высвобождением, капсулы твердые пролонгированного действия.

миотропный спазмолитик; снижает тонус и уменьшает перистальтику кишечника. Применяется для лечения больных с функциональными нарушениями моторики пищеварительного тракта, сопровождающихся болью спастического характера, а также при вторичных спазмах вследствие органических заболеваний органов пищеварения. В терапевтической дозе мебеверин блокирует натриевые каналы мембран гладкомышечных клеток, предотвращая вход ионов Na+ в клетку и спазм гладких мышц внутренних органов. В отличие от холинолитических средств мебеверин не действует на М-холинорецепторы и не вызывает характерных для спазмолитических средств с М-холиноблокирующим действием побочных эффектов (ощущение сухости во рту, нарушение зрения, задержка мочеиспускания), что позволяет применять его у пациентов с гипертрофией предстательной железы или глаукомой. Применение мебеверина не сопровождается развитием рефлекторной гипотонии кишечника.
После приема внутрь в тонком кишечнике всасывается более 90% мебеверина. Активно метаболизируется при прохождении через стенку кишечника и при первичном прохождении через печень, поэтому в плазме крови не определяется. Не кумулирует в организме.

кишечная колика различного генеза, синдром раздраженной толстой кишки, дискинезии панкреатобилиарной зоны функционального и органического происхождения.

внутрь по 135 мг 3 раза в сутки за 20 мин до еды или по 200 мг 2 раза в сутки.

повышенная чувствительность к мебеверину.

в редких случаях — диспептические явления.