Все аптеки Украины
Активные вещества — “Ц”ЦИПРОФЛОКСАЦИН (CIPROFLOXACINUM)

ЦИПРОФЛОКСАЦИН (CIPROFLOXACINUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 29 препаратов
Ципрофарм® капли глазные/ушные, 0,3 %, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Ципрофарм® Капли глазные/ушные, 0,3 %, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 1126 аптеках
от 104,35 грн
Цены в аптеках
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10; KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1111 аптеке
от 197,01 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксацин капли глазные/ушные, 3 мг/мл, флакон, 5 мл, с крышкой-капельницей, с крышкой-капельницей, № 1; Корпорация Здоровье
Ципрофлоксацин Капли глазные/ушные, 3 мг/мл, флакон, 5 мл, с крышкой-капельницей, с крышкой-капельницей, № 1 Корпорация Здоровье
В 782 аптеках
от 42,09 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксацин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Unique Pharmaceutical Laboratories
Ципрофлоксацин Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 730 аптеках
от 62,53 грн
Цены в аптеках
Ципролет® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Ципролет® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 720 аптеках
от 169,82 грн
Цены в аптеках
Ципронекс® капли глазные/ушные, 0,3 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Polpharma
Ципронекс® Капли глазные/ушные, 0,3 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Polpharma
В 712 аптеках
от 88,64 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 10; Технолог
Ципрофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 10 Технолог
В 530 аптеках
от 27,32 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Технолог
Ципрофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Технолог
В 498 аптеках
от 69,20 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксацин-Астрафарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Астрафарм
Ципрофлоксацин-Астрафарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Астрафарм
В 439 аптеках
от 84,70 грн
Цены в аптеках
Флоксимед капли глазные/ушные, раствор, 3 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; World Medicine
Флоксимед Капли глазные/ушные, раствор, 3 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 World Medicine
В 414 аптеках
от 114,40 грн
Цены в аптеках
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, № 10; KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, № 10 KRKA d.d. Novo Mesto
В 290 аптеках
от 214,48 грн
Цены в аптеках
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, № 10; KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, № 10 KRKA d.d. Novo Mesto
В 272 аптеках
от 125,37 грн
Цены в аптеках
Флапрокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; World Medicine
Флапрокс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 World Medicine
В 251 аптеке
от 116,93 грн
Цены в аптеках
Флоксимед капли глазные/ушные, раствор, 3 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Rompharm Company
Флоксимед Капли глазные/ушные, раствор, 3 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Rompharm Company
В 172 аптеках
от 116,92 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксацин раствор для инфузий, 200 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Ananta Medicare
Ципрофлоксацин Раствор для инфузий, 200 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Ananta Medicare
В 166 аптеках
от 27,72 грн
Цены в аптеках
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий, 100 мг, ампула, 10 мл, № 5; KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® Концентрат для раствора для инфузий, 100 мг, ампула, 10 мл, № 5 KRKA d.d. Novo Mesto
В 128 аптеках
от 114,23 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксофарм капли глазные/ушные, раствор, 0,3 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Ципрофлоксофарм Капли глазные/ушные, раствор, 0,3 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 123 аптеках
от 55,07 грн
Цены в аптеках
Ципринол® раствор для инфузий, 200 мг, флакон, 100 мл, № 1; KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® Раствор для инфузий, 200 мг, флакон, 100 мл, № 1 KRKA d.d. Novo Mesto
В 86 аптеках
от 136,36 грн
Цены в аптеках
Цилоксан® капли глазные/ушные, 0,35 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Novartis Pharma
Цилоксан® Капли глазные/ушные, 0,35 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Novartis Pharma
В 72 аптеках
от 96,21 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий, 2 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Ципрофлоксацин-Новофарм Раствор для инфузий, 2 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 34 аптеках
от 21,56 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксацин раствор для инфузий, 2 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Ципрофлоксацин Раствор для инфузий, 2 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 27 аптеках
от 35,40 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Ципрофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 7 аптеках
от 24,37 грн
Цены в аптеках
Цифран OD таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; SUN
Цифран OD Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 SUN
В 2 аптеках
от 88,75 грн
Цены в аптеках
Цифран таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10; SUN
Цифран Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10 SUN
В 1 аптеке
от 140,10 грн
Цены в аптеках
Ципрофлоксацин раствор для инфузий, 2 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Ципрофлоксацин Раствор для инфузий, 2 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 1 аптеке других городов
от 66,03 грн
Цены в других городах
Медоциприн таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Medochemie Ltd
Медоциприн Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Medochemie Ltd
Нет в наличии
Цифран OD таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 5; SUN
Цифран OD Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 5 SUN
Нет в наличии
Ципробел® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 14; Nobel
Ципробел® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 14 Nobel
Нет в наличии
Ципрофлоксацин Евро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 100; Unique Pharmaceutical Laboratories
Ципрофлоксацин Евро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 100 Unique Pharmaceutical Laboratories
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, капсулы, р-р для инъекций, р-р для инфузий, капли глазные/ушные, концентрат для инфузий.
ЦИПРОФЛОКСАЦИН (CIPROFLOXACINUM)
CAS №: 85721-33-1 C17H18FN3O3
MeSH, USPDDN: 3-хинолинкарбоксиловая кислота, 1-циклопропил-6-флуоро-1,4-дигидро-4-оксо-7-(1-пиперазинил)-.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки пролонгированного действия, капсулы, р-р для инъекций, р-р для инфузий, капли глазные/ушные, концентрат для инфузий.

ципрофлоксацин — противомикробное средство широкого спектра действия группы фторхинолонов. Оказывает бактерицидное действие, механизм которого обусловлен угнетением ДНК-гиразы бактерий с нарушением синтеза ДНК, роста и деления микроорганизмов.
Оказывает противомикробное действие с наиболее высокой активностью в отношении аэробных грамотрицательных и грамположительных бактерий: Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae. Активен в отношении многих штаммов Staphylococcus spp. (продуцирующих и непродуцирующих пенициллиназу), некоторых штаммов Enterococcus spp., а также Campylobacter spp., Legionella spp., Mycoplasma spp., Chlamidia spp., Mycobacterium spp. Ципрофлоксацин активен в отношении бактерий, которые продуцируют бета-лактамазу. Резистентны к ципрофлоксацину Streptococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides, Treponema pallidum. Резистентность бактерий к ципрофлоксацину развивается медленно.
При приеме внутрь быстро и полностью абсорбируется в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема, биодоступность — 70%, T½ составляет 4 ч. Приблизительно 20–40% ципрофлоксацина связывается с белками плазмы крови. Ципрофлоксацин хорошо распределяется в тканях и биологических жидкостях организма, причем его концентрация может значительно превышать концентрацию в плазме крови. Проникает в СМЖ через плаценту, выделяется с грудным молоком, высокие концентрации определяются в желчи. Выводится из организма до 40% с мочой (в незмененном виде) в течение 24 ч, частично — с желчью.

инфекции, вызванные чувствительными к ципрофлоксацину микроорганизмами: заболевания дыхательных путей, брюшной полости и органов малого таза, костей, суставов, кожи, ЛОР-органов; инфекции урогенитального тракта, а также послеоперационные инфекции. Для профилактики и лечения инфекций у больных с иммунодефицитными состояниями, в том числе обусловленными иммуносупрессивной терапией, и при нейтропении.

как правило, взрослым назначают в дозе по 250–500 мг 2 раза в сутки каждые 12 ч. При необходимости дозу можно повышать до 750 мг каждые 12 ч. Принимают, запивая большим количеством жидкости для предотвращения кристаллурии. При неосложненных инфекциях мочевыводящих путей назначают по 250 мг каждые 12 ч, при осложненных инфекциях мочевыводящих путей и респираторных инфекциях — по 250–500 мг, в более тяжелых случаях — до 750 мг каждые 12 ч. При инфекциях костей и суставов — по 500–750 мг, при гастроинтестинальных инфекциях — по 250–500 мг, при гинекологических инфекциях — по 500 мг каждые 12 ч. При острой неосложненной гонорее назначают однократно в дозе 250 мг.
Длительность терапии зависит от тяжести инфекции, клинического течения заболевания и результатов бактериологического исследования. Обычно лечение продолжается еще 2–3 дня после нормализации температуры тела и исчезновения клинических симптомов. В большинстве случаев продолжительность лечения составляет 5–15 дней, при инфекциях костей и суставов может быть увеличена до 4–6 нед, а при остеомиелите — до 2 мес.
При почечной недостаточности необходима коррекция дозы и интервала между приемами. При клиренсе креатинина >50 мл/мин назначают в обычной дозе для взрослых; при клиренсе креатинина 30–50 мл/мин — по 250–500 мг каждые 12 ч; при клиренсе креатинина 5–29 мл/мин — по 250–500 мг каждые 18 ч.
В/в применяют предпочтительно путем капельного введения. В зависимости от тяжести инфекции разовая доза — 100–400 мг 2 раза в сутки; продолжительность лечения — в среднем 7–10 дней. При инфекциях мочевыводящих путей, ЛОР-органов, костей и суставов ципрофлоксацин вводят по 200–400 мг 2 раза в сутки; при инфекциях дыхательных путей, кожи и мягких тканей, внутрибрюшных инфекциях, септицемии — 400 мг 2 раза в сутки. При нарушении функции почек ципрофлоксацин вначале вводят в дозе 200 мг, а затем с учетом клиренса креатинина. Продолжительность инфузии — 30 мин при введении в дозе 200 мг и 60 мин — при введении в дозе 400 мг.

повышенная чувствительность к ципрофлоксацину или другим хинолонам, период беременности и кормления грудью, возраст до 12 лет, выраженные нарушения функции печени и почек, наличие в анамнезе указаний на тендинит, вызванный применением хинолонов.

как правило, хорошо переносится, но возможны следующие побочные эффекты: головокружение, головная боль, утомление, возбуждение, тремор; в единичных случаях — периферические нарушения чувствительности, потливость, приливы, нарушение походки, повышение внутричерепного давления, ощущение страха, депрессия, расстройства зрения; тошнота, рвота, диарея, нарушение пищеварения, боль в животе, метеоризм, гепатит, некроз клеток печени; тахикардия, редко — АГ; кожный зуд, сыпь; исключительно редко — отек Квинке, бронхоспазм, артралгия; анафилактический шок, петехии, васкулит, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла; эозинофилия, лейкопения, анемия, тромбоцитопения; лейкоцитоз, тромбоцитоз, гемолитическая анемия; повышение содержания в плазме крови креатинина, печеночных трансаминаз, ЩФ, ЛДГ, билирубина.

с осторожностью назначают больным эпилепсией и пациентам с другими органическими заболеваниями ЦНС, а также с церебральным атеросклерозом.
При одновременном лечении ципрофлоксацином и барбитуратами необходим контроль ЧСС, АД, ЭКГ. В процессе лечения следует контролировать концентрацию в крови мочевины, креатинина, печеночных трансаминаз.

одновременное применение ципрофлоксацина и теофиллина может привести к повышению в плазме крови концентрации теофиллина и увеличению его T½. Пробенецид замедляет выведение ципрофлоксацина. Антациды, содержащие магния гидроксид и/или алюминия гидроксид, могут замедлять всасывание ципрофлоксацина, что приводит к снижению его концентрации в плазме крови и моче, поэтому интервал между приемами этих препаратов должен быть не менее 4 ч. Ципрофлоксацин потенцирует эффект антикоагулянтов кумаринового ряда.