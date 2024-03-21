ЦИПРОФЛОКСАЦИН (CIPROFLOXACINUM)

как правило, взрослым назначают в дозе по 250–500 мг 2 раза в сутки каждые 12 ч. При необходимости дозу можно повышать до 750 мг каждые 12 ч. Принимают, запивая большим количеством жидкости для предотвращения кристаллурии. При неосложненных инфекциях мочевыводящих путей назначают по 250 мг каждые 12 ч, при осложненных инфекциях мочевыводящих путей и респираторных инфекциях — по 250–500 мг, в более тяжелых случаях — до 750 мг каждые 12 ч. При инфекциях костей и суставов — по 500–750 мг, при гастроинтестинальных инфекциях — по 250–500 мг, при гинекологических инфекциях — по 500 мг каждые 12 ч. При острой неосложненной гонорее назначают однократно в дозе 250 мг.

Длительность терапии зависит от тяжести инфекции, клинического течения заболевания и результатов бактериологического исследования. Обычно лечение продолжается еще 2–3 дня после нормализации температуры тела и исчезновения клинических симптомов. В большинстве случаев продолжительность лечения составляет 5–15 дней, при инфекциях костей и суставов может быть увеличена до 4–6 нед, а при остеомиелите — до 2 мес.

При почечной недостаточности необходима коррекция дозы и интервала между приемами. При клиренсе креатинина >50 мл/мин назначают в обычной дозе для взрослых; при клиренсе креатинина 30–50 мл/мин — по 250–500 мг каждые 12 ч; при клиренсе креатинина 5–29 мл/мин — по 250–500 мг каждые 18 ч.

В/в применяют предпочтительно путем капельного введения. В зависимости от тяжести инфекции разовая доза — 100–400 мг 2 раза в сутки; продолжительность лечения — в среднем 7–10 дней. При инфекциях мочевыводящих путей, ЛОР-органов, костей и суставов ципрофлоксацин вводят по 200–400 мг 2 раза в сутки; при инфекциях дыхательных путей, кожи и мягких тканей, внутрибрюшных инфекциях, септицемии — 400 мг 2 раза в сутки. При нарушении функции почек ципрофлоксацин вначале вводят в дозе 200 мг, а затем с учетом клиренса креатинина. Продолжительность инфузии — 30 мин при введении в дозе 200 мг и 60 мин — при введении в дозе 400 мг.