ЦИПРОФЛОКСАЦИН (CIPROFLOXACINUM) Действующее вещество
ципрофлоксацин — противомикробное средство широкого спектра действия группы фторхинолонов. Оказывает бактерицидное действие, механизм которого обусловлен угнетением ДНК-гиразы бактерий с нарушением синтеза ДНК, роста и деления микроорганизмов.
Оказывает противомикробное действие с наиболее высокой активностью в отношении аэробных грамотрицательных и грамположительных бактерий: Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Neisseria meningitidis, N. gonorrhoeae. Активен в отношении многих штаммов Staphylococcus spp. (продуцирующих и непродуцирующих пенициллиназу), некоторых штаммов Enterococcus spp., а также Campylobacter spp., Legionella spp., Mycoplasma spp., Chlamidia spp., Mycobacterium spp. Ципрофлоксацин активен в отношении бактерий, которые продуцируют бета-лактамазу. Резистентны к ципрофлоксацину Streptococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides, Treponema pallidum. Резистентность бактерий к ципрофлоксацину развивается медленно.
При приеме внутрь быстро и полностью абсорбируется в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема, биодоступность — 70%, T½ составляет 4 ч. Приблизительно 20–40% ципрофлоксацина связывается с белками плазмы крови. Ципрофлоксацин хорошо распределяется в тканях и биологических жидкостях организма, причем его концентрация может значительно превышать концентрацию в плазме крови. Проникает в СМЖ через плаценту, выделяется с грудным молоком, высокие концентрации определяются в желчи. Выводится из организма до 40% с мочой (в незмененном виде) в течение 24 ч, частично — с желчью.
инфекции, вызванные чувствительными к ципрофлоксацину микроорганизмами: заболевания дыхательных путей, брюшной полости и органов малого таза, костей, суставов, кожи, ЛОР-органов; инфекции урогенитального тракта, а также послеоперационные инфекции. Для профилактики и лечения инфекций у больных с иммунодефицитными состояниями, в том числе обусловленными иммуносупрессивной терапией, и при нейтропении.
как правило, взрослым назначают в дозе по 250–500 мг 2 раза в сутки каждые 12 ч. При необходимости дозу можно повышать до 750 мг каждые 12 ч. Принимают, запивая большим количеством жидкости для предотвращения кристаллурии. При неосложненных инфекциях мочевыводящих путей назначают по 250 мг каждые 12 ч, при осложненных инфекциях мочевыводящих путей и респираторных инфекциях — по 250–500 мг, в более тяжелых случаях — до 750 мг каждые 12 ч. При инфекциях костей и суставов — по 500–750 мг, при гастроинтестинальных инфекциях — по 250–500 мг, при гинекологических инфекциях — по 500 мг каждые 12 ч. При острой неосложненной гонорее назначают однократно в дозе 250 мг.
Длительность терапии зависит от тяжести инфекции, клинического течения заболевания и результатов бактериологического исследования. Обычно лечение продолжается еще 2–3 дня после нормализации температуры тела и исчезновения клинических симптомов. В большинстве случаев продолжительность лечения составляет 5–15 дней, при инфекциях костей и суставов может быть увеличена до 4–6 нед, а при остеомиелите — до 2 мес.
При почечной недостаточности необходима коррекция дозы и интервала между приемами. При клиренсе креатинина >50 мл/мин назначают в обычной дозе для взрослых; при клиренсе креатинина 30–50 мл/мин — по 250–500 мг каждые 12 ч; при клиренсе креатинина 5–29 мл/мин — по 250–500 мг каждые 18 ч.
В/в применяют предпочтительно путем капельного введения. В зависимости от тяжести инфекции разовая доза — 100–400 мг 2 раза в сутки; продолжительность лечения — в среднем 7–10 дней. При инфекциях мочевыводящих путей, ЛОР-органов, костей и суставов ципрофлоксацин вводят по 200–400 мг 2 раза в сутки; при инфекциях дыхательных путей, кожи и мягких тканей, внутрибрюшных инфекциях, септицемии — 400 мг 2 раза в сутки. При нарушении функции почек ципрофлоксацин вначале вводят в дозе 200 мг, а затем с учетом клиренса креатинина. Продолжительность инфузии — 30 мин при введении в дозе 200 мг и 60 мин — при введении в дозе 400 мг.
повышенная чувствительность к ципрофлоксацину или другим хинолонам, период беременности и кормления грудью, возраст до 12 лет, выраженные нарушения функции печени и почек, наличие в анамнезе указаний на тендинит, вызванный применением хинолонов.
как правило, хорошо переносится, но возможны следующие побочные эффекты: головокружение, головная боль, утомление, возбуждение, тремор; в единичных случаях — периферические нарушения чувствительности, потливость, приливы, нарушение походки, повышение внутричерепного давления, ощущение страха, депрессия, расстройства зрения; тошнота, рвота, диарея, нарушение пищеварения, боль в животе, метеоризм, гепатит, некроз клеток печени; тахикардия, редко — АГ; кожный зуд, сыпь; исключительно редко — отек Квинке, бронхоспазм, артралгия; анафилактический шок, петехии, васкулит, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла; эозинофилия, лейкопения, анемия, тромбоцитопения; лейкоцитоз, тромбоцитоз, гемолитическая анемия; повышение содержания в плазме крови креатинина, печеночных трансаминаз, ЩФ, ЛДГ, билирубина.
с осторожностью назначают больным эпилепсией и пациентам с другими органическими заболеваниями ЦНС, а также с церебральным атеросклерозом.
При одновременном лечении ципрофлоксацином и барбитуратами необходим контроль ЧСС, АД, ЭКГ. В процессе лечения следует контролировать концентрацию в крови мочевины, креатинина, печеночных трансаминаз.
одновременное применение ципрофлоксацина и теофиллина может привести к повышению в плазме крови концентрации теофиллина и увеличению его T½. Пробенецид замедляет выведение ципрофлоксацина. Антациды, содержащие магния гидроксид и/или алюминия гидроксид, могут замедлять всасывание ципрофлоксацина, что приводит к снижению его концентрации в плазме крови и моче, поэтому интервал между приемами этих препаратов должен быть не менее 4 ч. Ципрофлоксацин потенцирует эффект антикоагулянтов кумаринового ряда.