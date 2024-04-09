назначают парентерально и внутрь.

Эметогенная химиотерапия и лучевая терапия. Взрослым назначают в дозе 8 мг в/в медленно непосредственно до лечения или внутрь за 1–2 ч до проведения лечения с последующим применением 8 мг внутрь с интервалом 12 ч. Для профилактики поздней или отсроченной рвоты после первых 24 ч необходимо продолжить дальнейший прием внутрь в дозе 8 мг 2 раза в сутки сроком до 5 дней с момента окончания химиотерапии.

Высокоэметогенная химиотерапия: однократная доза 8–32 мг в/в медленно непосредственно перед проведением химиотерапии; при введении в дозе выше 8 мг ондансетрон необходимо развести в 50–100 мл изотонического р-ра натрия хлорида или другого совместимого р-ра для в/в вливания и производить инфузию в течение не менее 15 мин; доза 8 мг в/в медленно непосредственно перед проведением курса химиотерапии, затем 2 раза в/в медленно в дозе 8 мг с интервалом 2–4 ч или в/в капельно в дозе 1 мг/ч в течение 24 ч.

Выбор режима дозирования устанавливают индивидуально в зависимости от степени выраженности эметогенного эффекта.

Для предотвращения приступов поздней или отсроченной рвоты после первых 24 ч рекомендуется применять ондансетрон внутрь в дозе 8 мг 2 раза в сутки сроком до 5 дней после окончания химиотерапии.

Детям можно назначать в виде однократной в/в инъекции в дозе 5 мг/м2 непосредственно перед проведением химиотерапии с последующим приемом внутрь в дозе 4 мг через 12 ч после инъекции. Для профилактики рвоты в течение последующих 5 дней ондансетрон назначают внутрь по 4 мг 2 раза в сутки.

Послеоперационная тошнота и рвота

Взрослые: для предотвращения послеоперационной тошноты и рвоты ондансетрон можно назначать внутрь в дозе 16 мг за 1 ч до анестезии. Возможно альтернативное назначение 4 мг в виде медленной в/в инъекции или в/м введения во время индукции анестезии. Для устранения развившейся послеоперационной тошноты и рвоты рекомендуется однократное введение 4 мг в/м или в/в медленно.

Дети: для предотвращения послеоперационной тошноты и рвоты у детей, подвергающихся хирургическому вмешательству под общей анестезией, ондансетрон можно назначить в дозе 0,1 мг/кг (максимально до 4 мг) в виде медленной в/в инъекции до, во время или после индукции анестезии. Для устранения развившейся послеоперационной тошноты и рвоты у детей ондансетрон также можно назначать в дозе 0,1 мг/кг (максимально до 4 мг) в виде медленной в/в инъекции.

Нет необходимости в изменении режима дозирования у пациентов пожилого возраста и больных с нарушением функции почек. У пациентов с выраженными нарушениями функции печени максимальная суточная доза составляет 8 мг.