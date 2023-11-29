ДРОТАВЕРИН (DROTAVERINUM) Действующее вещество
MeSH: 1-бензил-3',4',6,7-тетраэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин.
миотропный спазмолитик. Устраняет или предупреждает спазмы гладких мышц различных органов независимо от их локализации, функции и иннервации. По химической структуре и свойствам близок к папаверину, однако значительно превосходит последний по выраженности и продолжительности спазмолитического действия. Оказывает вазодилатирующее действие, умеренно снижает АД, увеличивает МОК.
При пероральном применении быстро всасывается. Биодоступность — около 100%. При в/в введении действие развивается через 2–4 мин, максимальный эффект развивается через 30 мин.
желчная колика, гипертонически-гиперкинетическая дискинезия желчных протоков и желчного пузыря, холецистит, пилороспазм, кардиоспазм, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии), кишечная и почечная колика, тенезмы, спазм мочевыводящих путей при нефролитиазе, уролитиазе, пиелите, цистите; альгодисменорея, угроза выкидыша и преждевременных родов; болевой синдром при спазмах периферических артериальных сосудов и сосудов головного мозга; для облегчения проведения некоторых инструментальных исследований.
взрослым — 40–80 мг 3 раза в сутки перорально; применяют также ректально в форме суппозиториев по 40 мг. В/м, в/в или п/к — по 2–4 мл 2% р-ра 1–3 раза в сутки. Детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 20 мг 1–2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к дротаверину.
возможны головокружение, тахикардия, ощущение жара, повышенное потоотделение, при в/в введении — снижение АД и аритмия.
дротаверин может уменьшить антипаркинсонический эффект леводопы.