ДРОТАВЕРИН (DROTAVERINUM)

миотропный спазмолитик. Устраняет или предупреждает спазмы гладких мышц различных органов независимо от их локализации, функции и иннервации. По химической структуре и свойствам близок к папаверину, однако значительно превосходит последний по выраженности и продолжительности спазмолитического действия. Оказывает вазодилатирующее действие, умеренно снижает АД, увеличивает МОК.

При пероральном применении быстро всасывается. Биодоступность — около 100%. При в/в введении действие развивается через 2–4 мин, максимальный эффект развивается через 30 мин.