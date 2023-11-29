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Активные вещества — “Д”ДРОТАВЕРИН (DROTAVERINUM)

ДРОТАВЕРИН (DROTAVERINUM) Действующее вещество

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Найдено: 30 препаратов
Но-Шпа® раствор для инъекций, 40 мг, ампула, 2 мл, № 25; Опелла Хелскеа Украина
Но-Шпа® Раствор для инъекций, 40 мг, ампула, 2 мл, № 25 Опелла Хелскеа Украина
В 1244 аптеках
от 361,24 грн
Цены в аптеках
Но-Шпа® таблетки, 40 мг, контейнер дозирующий, № 60; Опелла Хелскеа Украина
Но-Шпа® Таблетки, 40 мг, контейнер дозирующий, № 60 Опелла Хелскеа Украина
В 1190 аптеках
от 169,57 грн
Цены в аптеках
Но-Шпа® таблетки, 40 мг, флакон, № 100; Опелла Хелскеа Украина
Но-Шпа® Таблетки, 40 мг, флакон, № 100 Опелла Хелскеа Украина
В 1175 аптеках
от 262,20 грн
Цены в аптеках
Но-Шпа® таблетки, 40 мг, блистер, № 24; Опелла Хелскеа Украина
Но-Шпа® Таблетки, 40 мг, блистер, № 24 Опелла Хелскеа Украина
В 1118 аптеках
от 86,90 грн
Цены в аптеках
Но-Шпа® форте таблетки, 80 мг, блистер, № 24; Опелла Хелскеа Украина
Но-Шпа® форте Таблетки, 80 мг, блистер, № 24 Опелла Хелскеа Украина
В 1074 аптеках
от 105,80 грн
Цены в аптеках
Дротаверин-Дарница таблетки, 40 мг, контурная ячейковая упаковка, № 30; Дарница
Дротаверин-Дарница Таблетки, 40 мг, контурная ячейковая упаковка, № 30 Дарница
В 861 аптеке
от 54,33 грн
Цены в аптеках
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Дарница
Дротаверин-Дарница Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Дарница
В 770 аптеках
от 60,00 грн
Цены в аптеках
Но-Шпа® форте таблетки, 80 мг, блистер, № 10; Опелла Хелскеа Украина
Но-Шпа® форте Таблетки, 80 мг, блистер, № 10 Опелла Хелскеа Украина
В 750 аптеках
от 51,18 грн
Цены в аптеках
Дротаверин таблетки, 40 мг, блистер, № 30; Корпорация Артериум
Дротаверин Таблетки, 40 мг, блистер, № 30 Корпорация Артериум
В 641 аптеке
от 56,84 грн
Цены в аптеках
Дротаверин-Дарница таблетки, 40 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20; Дарница
Дротаверин-Дарница Таблетки, 40 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20 Дарница
В 550 аптеках
от 39,13 грн
Цены в аптеках
Но-Х-Ша® суппозитории ректальные, 0,04 г, блистер, № 10; Лекхим-Харьков
Но-Х-Ша® Суппозитории ректальные, 0,04 г, блистер, № 10 Лекхим-Харьков
В 355 аптеках
от 53,33 грн
Цены в аптеках
Дротаверина Гидрохлорид таблетки, 40 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Лубныфарм
Дротаверина Гидрохлорид Таблетки, 40 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Лубныфарм
В 187 аптеках
от 37,50 грн
Цены в аптеках
Ниспазм Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, № 20; Мибе Украина
Ниспазм Форте Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, № 20 Мибе Украина
В 163 аптеках
от 108,00 грн
Цены в аптеках
Дротаверина Гидрохлорид таблетки, 40 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Лубныфарм
Дротаверина Гидрохлорид Таблетки, 40 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Лубныфарм
В 143 аптеках
от 33,40 грн
Цены в аптеках
Но-Х-Ша® таблетки, 0,04 г, блистер, № 30; Лекхим-Харьков
Но-Х-Ша® Таблетки, 0,04 г, блистер, № 30 Лекхим-Харьков
В 133 аптеках
от 43,30 грн
Цены в аптеках
Но-Х-Ша® раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Лекхим-Харьков
Но-Х-Ша® Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Лекхим-Харьков
В 70 аптеках
от 24,17 грн
Цены в аптеках
Но-Х-Ша® форте таблетки, 0,08 г, контурная ячейковая упаковка, № 30; Лекхим-Харьков
Но-Х-Ша® форте Таблетки, 0,08 г, контурная ячейковая упаковка, № 30 Лекхим-Харьков
В 29 аптеках
от 66,06 грн
Цены в аптеках
Дротаверин Форте таблетки, 80 мг, блистер в коробке, № 20; Здоровье
Дротаверин Форте Таблетки, 80 мг, блистер в коробке, № 20 Здоровье
В 25 аптеках
от 37,70 грн
Цены в аптеках
Дротаверин таблетки, 40 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 30; Корпорация Артериум
Дротаверин Таблетки, 40 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 30 Корпорация Артериум
В 15 аптеках
от 68,90 грн
Цены в аптеках
Но-Шпа® Комфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 24; Опелла Хелскеа Украина
Но-Шпа® Комфорт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 24 Опелла Хелскеа Украина
В 14 аптеках
от 90,00 грн
Цены в аптеках
Дротаверина Гидрохлорид таблетки, 40 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Лубныфарм
Дротаверина Гидрохлорид Таблетки, 40 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Лубныфарм
В 9 аптеках
от 36,36 грн
Цены в аптеках
Дротаверин таблетки, 40 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Корпорация Здоровье
Дротаверин Таблетки, 40 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Корпорация Здоровье
В 9 аптеках
от 25,13 грн
Цены в аптеках
Дротаверин таблетки, 40 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 30; Корпорация Артериум
Дротаверин Таблетки, 40 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 30 Корпорация Артериум
В 9 аптеках
от 75,00 грн
Цены в аптеках
Нохшаверин "ОЗ" раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 5; Здоровье Группа компаний
Нохшаверин "ОЗ" Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 5 Здоровье Группа компаний
В 8 аптеках
от 26,80 грн
Цены в аптеках
Дротаверин таблетки, 0,04 г, № 20; Красная звезда
Дротаверин Таблетки, 0,04 г, № 20 Красная звезда
В 7 аптеках
от 47,28 грн
Цены в аптеках
Дротаверин таблетки, 0,04 г, № 10; Красная звезда
Дротаверин Таблетки, 0,04 г, № 10 Красная звезда
В 1 аптеке
от 20,00 грн
Цены в аптеках
Дротаверина Гидрохлорид таблетки, 40 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20; Лубныфарм
Дротаверина Гидрохлорид Таблетки, 40 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20 Лубныфарм
В 2 аптеках других городов
от 31,00 грн
Цены в других городах
Дротаверин таблетки, 40 мг, блистер, № 10; Корпорация Артериум
Дротаверин Таблетки, 40 мг, блистер, № 10 Корпорация Артериум
Нет в наличии
Дротаверин-Дарница раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Дротаверин-Дарница Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
Нет в наличии
Дротаверин Форте таблетки, 80 мг, блистер в коробке, № 10; Здоровье
Дротаверин Форте Таблетки, 80 мг, блистер в коробке, № 10 Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, суппозитории ректальные, р-р для инъекций.
ДРОТАВЕРИН (DROTAVERINUM)
CAS №: 14009-24-6 C24H31NO4
USPDDN: 1-(3,4-диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин.
MeSH: 1-бензил-3',4',6,7-тетраэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин.
Форма выпуска: таблетки, суппозитории ректальные, р-р для инъекций.

миотропный спазмолитик. Устраняет или предупреждает спазмы гладких мышц различных органов независимо от их локализации, функции и иннервации. По химической структуре и свойствам близок к папаверину, однако значительно превосходит последний по выраженности и продолжительности спазмолитического действия. Оказывает вазодилатирующее действие, умеренно снижает АД, увеличивает МОК.
При пероральном применении быстро всасывается. Биодоступность — около 100%. При в/в введении действие развивается через 2–4 мин, максимальный эффект развивается через 30 мин.

желчная колика, гипертонически-гиперкинетическая дискинезия желчных протоков и желчного пузыря, холецистит, пилороспазм, кардиоспазм, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии), кишечная и почечная колика, тенезмы, спазм мочевыводящих путей при нефролитиазе, уролитиазе, пиелите, цистите; альгодисменорея, угроза выкидыша и преждевременных родов; болевой синдром при спазмах периферических артериальных сосудов и сосудов головного мозга; для облегчения проведения некоторых инструментальных исследований.

взрослым — 40–80 мг 3 раза в сутки перорально; применяют также ректально в форме суппозиториев по 40 мг. В/м, в/в или п/к — по 2–4 мл 2% р-ра 1–3 раза в сутки. Детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 20 мг 1–2 раза в сутки.

повышенная чувствительность к дротаверину.

возможны головокружение, тахикардия, ощущение жара, повышенное потоотделение, при в/в введении — снижение АД и аритмия.

дротаверин может уменьшить антипаркинсонический эффект леводопы.