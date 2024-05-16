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L-Цет® таблетки, покрытые оболочкой 5 мг, №100 - Киев (265813) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1222 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (40)
735,99
Экономия: -55,77 грн
680,22 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (7)
867,40
Экономия: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (3)
867,40
Экономия: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (8)
754,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5), таблетки, покрытые оболочкой (1)
683,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (9)
606,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (21), таблетки, покрытые оболочкой (5)
751,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
867,40
Экономия: -189,70 грн
677,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
787,99
Экономия: -107,77 грн
680,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (60)
765,00
Экономия: -166,32 грн
598,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (8)
606,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (4)
685,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (6)
686,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (80)
765,00
Экономия: -166,32 грн
598,68 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (4), таблетки, покрытые оболочкой (1)
867,40
Экономия: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (7)
867,40
Экономия: -189,70 грн
677,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (2)
710,79 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (1)
867,40
Экономия: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (3)
867,40
Экономия: -189,70 грн
677,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые оболочкой (6)
738,07
Экономия: -153,41 грн
584,66 грн