Арстифен® таблетки шипучие туба, №80 - Киев (673747) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 274 аптеках
Подорожник
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, пл. Независимости, 2
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (6), туба (1)
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Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (10), туба (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Фармация
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Всего: упаковка (2)
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
Аптека доброго дня
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Аптека 9-1-1
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Бассейная, 15
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1), туба (3)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Подорожник
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Всего: таблетки шипучие (60)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Аптека низких цен
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Всего: таблетки шипучие (40)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117