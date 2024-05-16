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Банбакт® суппозитории вагинальные 100 мг стрип, №3 - Киев (515698) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 321 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
390,99
Экономия: -85,75 грн
305,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
363,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
301,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
324,88 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
447,30
Экономия: -142,40 грн
304,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
383,94
Экономия: -53,77 грн
330,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
345,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
351,72 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
430,10
Экономия: -125,20 грн
304,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
382,53
Экономия: -52,48 грн
330,05 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
447,30
Экономия: -142,40 грн
304,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
301,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
332,01
Экономия: -20,61 грн
311,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
407,50
Экономия: -12,22 грн
395,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
361,48
Экономия: -44,99 грн
316,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
349,08
Экономия: -13,17 грн
335,91 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
444,50
Экономия: -139,60 грн
304,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
358,91
Экономия: -12,91 грн
346,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
378,66
Экономия: -51,55 грн
327,11 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
439,20
Экономия: -134,30 грн
304,90 грн