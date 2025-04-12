фармакодинамика. Ацетилцистеин — муколитическое, отхаркивающее средство, которое используется для разреживания мокроты при заболеваниях дыхательной системы, сопровождающейся образованием густой слизи.

Ацетилцистеин оказывает выраженное муколитическое действие на слизистый и слизисто-гнойный секреты. Он уменьшает вязкость слизи и способствует отхаркиванию бронхиального секрета за счет деполимеризации мукопротеиновых комплексов и нуклеиновых кислот, которые являются причиной вязкости гиалинового и гнойного компонентов мокроты. Ацетилцистеин обладает также антиоксидантными и пневмопротекторными свойствами: снижение индуцированной гиперплазии мукоцитов, повышение производства сурфактантов за счет стимуляции пневмоцитов ІІ типа, стимуляция активности мукоцилиарного аппарата, что способствует улучшению мукоцилиарного клиренса.

Ацетилцистеин оказывет прямое антиоксидантное действие за счет наличия нуклеофильной свободной тиольной группы (SH). Ацетилцистеин предотвращает инактивацию α 1 -антитрипсина — фермента, который защищает ткани от энзимов воспалительных клеток, в первую очередь от эластазы фагоцитов.

Кроме того, молекулярная структура ацетилцистеина дает ему возможность легко проникать через клеточные мембраны. Внутри клетки ацетилцистеин деацетилируется с образованием L-цистеина, незаменимой кислоты для синтеза глутатиона. Ацетилцистеин содействует повышению синтеза глутатиона, который является важным для детоксикации вредных факторов. Это объясняет действие ацетилцистина как антидота при отравлении парацетамолом.

У больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких прием 1200 мг ацетилцистеина в сутки на протяжении 6 нед приводил к значительному повышению объема вдоха и ФЖЕЛ (форсированной жизненной емкости легких).

У больных с идиопатическим фиброзом легких (ИФЛ) применение ацетилцистеина перорально по 600 мг 3 раза в сутки на протяжении одного года в сочетании со стандартной терапией ИФЛ (преднизолон и азатиоприн) способствовало сохранению жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и диффузной способности легких.

Профилактический прием ацетилцистеина снижал частоту и серьезность бактериальных осложнений у пациентов с хроническим бронхитом/муковисцидозом. Антиоксидантное действие ацетилцистеина связано с выраженным снижением активности эластазы в мокроте, что является самым важным показателем функции легких у больных муковисцидозом. Даже при применении в очень высоких дозах (до 3000 мг ежедневно на протяжении 4 нед) у больных муковисцидозом ацетилцистеин не вызвал значительного токсического действия.

Фармакокинетика. После перорального применения ацетилцистеин быстро и полностью всасывается. Он метаболизируется в печени с образованием фармакологически активного метаболита цистеина, а также диацетилцистеина, цистина и далее — смешанных дисульфидов. Биодоступность очень низкая — около 10%. Для различных лекарственных форм отличий не выявлено. C max в плазме крови достигается через 1–3 ч после приема. Ацетилцистеин выделяется почками в виде неактивных метаболитов (неорганические сульфаты, диацетилцистеин). T ½ определяется главным образом быстрой биотрансформацией в печени и составляет около 1 ч. В случае снижения функции печени T ½ удлиняется до 8 ч. У больных с различными дыхательными и сердечными заболеваниями C max ацетилцистеина в плазме крови достигается через 1–3 ч после приема и остается высокой на протяжении 24 ч.

Распределение. Ацетилцистеин распределяется в организме как в неизмененном виде (20%), так и в виде активных метаболитов (80%). Преимущественно он выявляется в легких, бронхиальном секрете, печени и почках. Объем распределения ацетилцистеина — 0,33–0,47 л/кг. Связывание с белками плазмы крови составляет около 50% через 4 ч после приема и уменьшается до 20% через 12 ч.

Метаболизм и выведение. После перорального применения ацетилцистеин быстро и экстенсивно метаболизируется в стенках кишечника и печени. Около 30% дозы выделяется почками. Т ½ ацетилцистеина составляет 6,25 ч.