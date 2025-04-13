Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 748 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
301,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
247,87
Экономия при брони: -44,06 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
274,15
Экономия при брони: -63,33 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
573,80
Экономия при брони: -36,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
301,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
270,28
Экономия при брони: -56,39 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
565,70
Экономия при брони: -28,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
237,27
Экономия при брони: -46,41 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
531,52
Экономия при брони: -21,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
123,63
Экономия при брони: -16,68 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
533,64
Экономия при брони: -18,23 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma