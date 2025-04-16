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Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)

Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 179 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
265,66
Экономия при брони: -92,23 грн
173,43 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
720,16
Экономия при брони: -48,53 грн
671,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
164,40 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
604,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
255,79
Экономия при брони: -85,79 грн
170,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
648,00
Экономия при брони: -68,40 грн
579,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
562,38
Экономия при брони: -33,04 грн
529,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
215,31 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
619,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
251,40
Экономия при брони: -84,36 грн
167,04 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
384,17
Экономия при брони: -19,25 грн
364,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
123,82
Экономия при брони: -6,41 грн
117,40 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
471,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
258,84
Экономия при брони: -87,50 грн
171,34 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
164,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
597,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
272,67
Экономия при брони: -95,06 грн
177,61 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
684,35
Экономия при брони: -47,55 грн
636,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
172,80 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
492,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
201,76 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
511,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
230,23
Экономия при брони: -51,93 грн
178,30 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
562,60
Экономия при брони: -27,69 грн
534,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
752,50
Экономия при брони: -165,10 грн
587,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
260,91
Экономия при брони: -82,61 грн
178,30 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
727,57
Экономия при брони: -45,00 грн
682,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
253,72
Экономия при брони: -75,65 грн
178,07 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
380,57
Экономия при брони: -17,89 грн
362,68 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
794,60
Экономия при брони: -207,20 грн
587,40 грн
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