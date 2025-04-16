Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
265,66
Экономия при брони: -92,23 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
720,16
Экономия при брони: -48,53 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
255,79
Экономия при брони: -85,79 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
648,00
Экономия при брони: -68,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
562,38
Экономия при брони: -33,04 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
251,40
Экономия при брони: -84,36 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
384,17
Экономия при брони: -19,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
123,82
Экономия при брони: -6,41 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
258,84
Экономия при брони: -87,50 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
272,67
Экономия при брони: -95,06 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
684,35
Экономия при брони: -47,55 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
230,23
Экономия при брони: -51,93 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
562,60
Экономия при брони: -27,69 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
752,50
Экономия при брони: -165,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
260,91
Экономия при брони: -82,61 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
727,57
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
253,72
Экономия при брони: -75,65 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
380,57
Экономия при брони: -17,89 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
794,60
Экономия при брони: -207,20 грн