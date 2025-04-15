Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,30 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
253,11
Экономия при брони: -50,48 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
562,46
Экономия при брони: -25,16 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,30 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
793,60
Экономия при брони: -178,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
285,10
Экономия при брони: -25,40 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,30 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
797,70
Экономия при брони: -182,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
259,34
Экономия при брони: -14,33 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
632,98
Экономия при брони: -37,97 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
240,93
Экономия при брони: -13,81 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
715,43
Экономия при брони: -38,83 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
149,55
Экономия при брони: -19,70 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
625,30
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
803,40
Экономия при брони: -188,50 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
296,00
Экономия при брони: -36,30 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
289,10
Экономия при брони: -29,40 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
655,77
Экономия при брони: -133,11 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma