Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
595,35
Экономия при брони: -22,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
267,20
Экономия при брони: -6,30 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
280,58
Экономия при брони: -59,78 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
573,81
Экономия при брони: -32,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
171,67
Экономия при брони: -2,08 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
788,60
Экономия при брони: -173,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
223,77
Экономия при брони: -30,22 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
709,30
Экономия при брони: -40,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
254,04
Экономия при брони: -16,75 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
752,50
Экономия при брони: -137,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
276,48
Экономия при брони: -58,01 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
259,68
Экономия при брони: -77,16 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma