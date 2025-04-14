Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 344 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
247,97
Экономия при брони: -16,88 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
268,28
Экономия при брони: -43,07 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
520,59
Экономия при брони: -34,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
301,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
644,08
Экономия при брони: -106,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
261,30
Экономия при брони: -48,22 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma