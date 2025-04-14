Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
298,16
Экономия при брони: -13,74 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
306,74
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
664,58
Экономия при брони: -27,78 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
274,70
Экономия при брони: -14,41 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
430,65
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
256,87
Экономия при брони: -9,28 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
302,54
Экономия при брони: -12,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
270,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,30 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
263,75
Экономия при брони: -12,15 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
512,62
Экономия при брони: -26,06 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
263,06
Экономия при брони: -15,47 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн