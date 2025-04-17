Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
737,60
Экономия при брони: -22,13 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
798,80
Экономия при брони: -199,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
271,80
Экономия при брони: -81,72 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
159,89
Экономия при брони: -10,63 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
273,94
Экономия при брони: -14,63 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
568,34
Экономия при брони: -33,03 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
799,00
Экономия при брони: -200,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
273,02
Экономия при брони: -83,59 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
431,85
Экономия при брони: -17,93 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
300,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
151,07
Экономия при брони: -27,31 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
670,13
Экономия при брони: -30,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
268,20
Экономия при брони: -78,37 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
602,39
Экономия при брони: -39,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma