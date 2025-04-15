Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
241,96
Экономия при брони: -51,96 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
720,00
Экономия при брони: -100,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
252,43
Экономия при брони: -9,66 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
525,87
Экономия при брони: -22,65 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
265,26
Экономия при брони: -12,05 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
530,09
Экономия при брони: -26,62 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
625,94
Экономия при брони: -156,66 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
244,42
Экономия при брони: -48,42 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
720,00
Экономия при брони: -222,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
263,86
Экономия при брони: -69,86 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
720,00
Экономия при брони: -218,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
275,50
Экономия при брони: -14,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
666,40
Экономия при брони: -114,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
254,51
Экономия при брони: -15,68 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
692,15
Экономия при брони: -26,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
258,84
Экономия при брони: -24,56 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
529,26
Экономия при брони: -28,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
267,37
Экономия при брони: -71,22 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
272,58
Экономия при брони: -74,29 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,70 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
299,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
780,00
Экономия при брони: -158,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
272,76
Экономия при брони: -74,47 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
364,02
Экономия при брони: -33,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
259,86
Экономия при брони: -61,07 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
474,81
Экономия при брони: -59,41 грн