Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
257,61
Экономия при брони: -59,21 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
309,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
796,10
Экономия при брони: -186,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
258,62
Экономия при брони: -60,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
684,70
Экономия при брони: -75,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
309,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
309,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
804,50
Экономия при брони: -195,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
256,88
Экономия при брони: -58,85 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
658,57
Экономия при брони: -38,68 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
232,34
Экономия при брони: -34,31 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
462,98
Экономия при брони: -30,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
282,80
Экономия при брони: -32,20 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
796,10
Экономия при брони: -186,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
263,76
Экономия при брони: -10,07 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
567,68
Экономия при брони: -24,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
265,54
Экономия при брони: -11,75 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
706,25
Экономия при брони: -34,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
309,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
275,31
Экономия при брони: -17,29 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
549,51
Экономия при брони: -37,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
267,18
Экономия при брони: -8,99 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
188,34
Экономия при брони: -7,24 грн