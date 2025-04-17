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Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)

Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
257,61
Экономия при брони: -59,21 грн
198,40 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
194,80 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
598,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
309,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
796,10
Экономия при брони: -186,60 грн
609,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
258,62
Экономия при брони: -60,59 грн
198,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
195,80 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
418,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
684,70
Экономия при брони: -75,20 грн
609,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
245,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
668,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
241,50 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
654,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
309,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
309,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
804,50
Экономия при брони: -195,00 грн
609,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
256,88
Экономия при брони: -58,85 грн
198,03 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
658,57
Экономия при брони: -38,68 грн
619,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
195,00 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
416,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
232,34
Экономия при брони: -34,31 грн
198,03 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
462,98
Экономия при брони: -30,75 грн
432,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
649,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
282,80
Экономия при брони: -32,20 грн
250,60 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
796,10
Экономия при брони: -186,60 грн
609,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
263,76
Экономия при брони: -10,07 грн
253,69 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
567,68
Экономия при брони: -24,41 грн
543,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
265,54
Экономия при брони: -11,75 грн
253,79 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
706,25
Экономия при брони: -34,62 грн
671,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
309,10 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
275,31
Экономия при брони: -17,29 грн
258,02 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
549,51
Экономия при брони: -37,08 грн
512,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
267,18
Экономия при брони: -8,99 грн
258,19 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
188,34
Экономия при брони: -7,24 грн
181,09 грн
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