Эвкабал® саше (Eucabal® sachet)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 242 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
265,73
Экономия при брони: -48,45 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
732,10
Экономия при брони: -49,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
269,14
Экономия при брони: -51,86 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
648,81
Экономия при брони: -44,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
119,61
Экономия при брони: -8,32 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
466,28
Экономия при брони: -31,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,30 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
263,09
Экономия при брони: -27,44 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
701,57
Экономия при брони: -32,93 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
274,32
Экономия при брони: -16,74 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
718,88
Экономия при брони: -47,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,30 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
808,40
Экономия при брони: -188,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
261,00
Экономия при брони: -25,57 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
265,86
Экономия при брони: -30,43 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
675,20
Экономия при брони: -38,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
273,75
Экономия при брони: -30,96 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
560,14
Экономия при брони: -30,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
261,88
Экономия при брони: -63,88 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
835,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
274,61
Экономия при брони: -76,61 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
251,04
Экономия при брони: -49,23 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
705,61
Экономия при брони: -26,02 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Эвкабал® 200 саше порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г №20
esparma
267,95
Экономия при брони: -25,26 грн
Эвкабал® 600 саше порошок для орального раствора 600 мг саше 3 г №20
esparma