АЛФАВИТ® ДИАБЕТ (ALPHAVIT DIABETES) (277499) - инструкция по применению Диетические добавки
АЛФАВИТ ДИАБЕТ инструкция по применению
Характеристика
АлфаВит Диабет может быть рекомендован для употребления в рационах диетического питания лиц, контролирующих уровень глюкозы крови, как дополнительный источник янтарной и липоевой кислот, витаминов, макро-, микроэлементов для поддержания оптимального обмена веществ, общего укрепления организма и восстановления необходимого содержания витаминов и микроэлементов.
Свойства Алфавит Диабет подтверждены научными исследованиями состава.
Рекомендации по употреблению
употреблять во время еды (за завтраком, обедом и ужином) по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки с интервалом в 4–6 ч. В случае нарушения указанной схемы возможно восстановление графика употребления, начиная с любого вида таблеток. Допускается совместное употребление пропущенной таблетки вместе с очередной.
Курс употребления составляет 4 нед (для увеличения указанного периода необходимо согласование с врачом).
Не следует превышать рекомендуемое количество для ежедневного потребления.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, гипертиреоз.
Особые указания
данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний; не должен использоваться в качестве заменителя различных диет. Рекомендуемое количество для ежедневного потребления превышать не следует.
Не употреблять по истечении указанного на упаковке срока годности.
Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Условия хранения
при температуре 4–25 °С в сухом, защищенном от света месте.
Витамин/макро- или микроэлемент Дизайн исследования Краткое описание исследования Влияние на метаболизм глюкозы Автор, год публикации
Каротиноиды Обсервационное исследование Динамическое наблюдение в течение 9 лет за популяцией пожилых здоровых добровольцев. Уменьшение дисгликемии Akbaraly TN et al., 2008
Антиоксиданты Рандомизированное контролируемое исследование Добавление β-каротина, витаминов С и Е, селена и цинка в рацион питания здоровых добровольцев в течение 7.5 лет. Влияние отсутствовало. Czernichow S et al., 2006
Витамин Е Проспективное исследование Добавление 600 МЕ витамина Е в рацион питания здоровых женщин в течение 10 лет. Незначительно снижение риска развития сахарного диабета 2-го типа. Liu S et al., 2006
Витамин С Обсервационное исследования Связь развития сахарного диабета 2-го типа с концентрациями витамина С в плазме крови. Снижение риска развития сахарного диабета 2-го типа. Podmore ID et al., 1998
Витамин D и кальций Систематический обзор Связь с приемом кальция и витамина D, молочных продуктов и концентрацией 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови. Снижение риска развития сахарного диабета 2-го типа. Pittas AG et al., 2007
Рандомизированное плацебо-контролируемое Динамическое наблюдение в течение 7 лет при добавлении в рацион питания 1000 мг кальция и 400 МЕ витамина D. Влияние отсутствовало. deBoer IH et al., 2008
Проспективное Динамическое наблюдение в течение 20 лет, прием 800 МЕ 25-гидроксивитамина D и 1200 мг кальция. Снижение риска развития сахарного диабета 2-го типа. Pittas AG et al., 2006
Натрий Проспективное Динамическое наблюдение в течение 18 лет; сравнение приема больших и малых доз натрия. Снижение риска развития сахарного диабета 2-го типа. Hu G et al., 2005
Магний Проспективное Динамическое наблюдение женщин в течение 18 лет, и мужчин в течение 12 лет; сравнение приема больших и малых доз магния. Снижение риска развития сахарного диабета. Lopez-Riadura R et al., 2004