Список производителейОООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" Производитель: ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" Официальный представитель "Recordati Group " 04050, Киев, ул. Глубочицкая, 40 +380443511863 +380443511864 Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список Абъюфен Таблетки, 400 мг, блистер, № 30 Laboratories Bouchara Recordati В 993 аптеках от 366,31 грн Цены в аптеках Абъюфен Таблетки, 400 мг, блистер, № 60 Laboratories Bouchara Recordati В 362 аптеках от 620,25 грн Цены в аптеках АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ Гель вагинальный, 5 мл, № 8 Casen Recordati В 494 аптеках от 374,29 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® 50+ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 310 аптеках от 218,30 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® В СЕЗОН ПРОСТУД Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 1 аптеке других городов от 201,40 грн Цены в других городах АЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САД Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 272 аптеках от 206,86 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® ДИАБЕТ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 231 аптеке от 110,50 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® КЛАССИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 450 аптеках от 207,06 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® КЛАССИК Таблетки, № 120 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 343 аптеках от 261,86 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® КОСМЕТИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 1 аптеке других городов от 225,40 грн Цены в других городах АЛФАВИТ® МАМА Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 297 аптеках от 343,15 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® ШКОЛЬНИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 462 аптеках от 236,28 грн Цены в аптеках Гексализ Таблетки для рассасывания, № 30 Laboratories Bouchara Recordati В 1086 аптеках от 171,75 грн Цены в аптеках Гексаспрей Спрей оромукозный, 750 мг, флакон аэрозольный, 30 г, № 1 Laboratories Bouchara Recordati В 1156 аптеках от 221,16 грн Цены в аптеках Гинкор Форт Капсулы, № 30 Бофур Ипсен Индустри В 767 аптеках от 362,36 грн Цены в аптеках Гиноксин Капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 1 Recordati Ireland Ltd В 487 аптеках от 275,48 грн Цены в аптеках Гиноксин Капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 2 Recordati Ireland Ltd В 428 аптеках от 389,57 грн Цены в аптеках Занидип® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Recordati Ireland Ltd В 589 аптеках от 221,28 грн Цены в аптеках 1 2 3 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 04050, Киев, ул. Глубочицкая, 40 +380443511863 +380443511864 Найдено: 18 препаратов Плитка Список Абъюфен Таблетки, 400 мг, блистер, № 30 Laboratories Bouchara Recordati В 993 аптеках от 366,31 грн Цены в аптеках Абъюфен Таблетки, 400 мг, блистер, № 60 Laboratories Bouchara Recordati В 362 аптеках от 620,25 грн Цены в аптеках АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ Гель вагинальный, 5 мл, № 8 Casen Recordati В 494 аптеках от 374,29 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® 50+ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 310 аптеках от 218,30 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® В СЕЗОН ПРОСТУД Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 1 аптеке других городов от 201,40 грн Цены в других городах АЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САД Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 272 аптеках от 206,86 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® ДИАБЕТ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 231 аптеке от 110,50 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® КЛАССИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 450 аптеках от 207,06 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® КЛАССИК Таблетки, № 120 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 343 аптеках от 261,86 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® КОСМЕТИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 1 аптеке других городов от 225,40 грн Цены в других городах АЛФАВИТ® МАМА Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 297 аптеках от 343,15 грн Цены в аптеках АЛФАВИТ® ШКОЛЬНИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА" В 462 аптеках от 236,28 грн Цены в аптеках Гексализ Таблетки для рассасывания, № 30 Laboratories Bouchara Recordati В 1086 аптеках от 171,75 грн Цены в аптеках Гексаспрей Спрей оромукозный, 750 мг, флакон аэрозольный, 30 г, № 1 Laboratories Bouchara Recordati В 1156 аптеках от 221,16 грн Цены в аптеках Гинкор Форт Капсулы, № 30 Бофур Ипсен Индустри В 767 аптеках от 362,36 грн Цены в аптеках Гиноксин Капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 1 Recordati Ireland Ltd В 487 аптеках от 275,48 грн Цены в аптеках Гиноксин Капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 2 Recordati Ireland Ltd В 428 аптеках от 389,57 грн Цены в аптеках Занидип® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Recordati Ireland Ltd В 589 аптеках от 221,28 грн Цены в аптеках 1 2 3 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду