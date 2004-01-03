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Список производителейОООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"

Производитель: ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"

Официальный представитель "Recordati Group "
04050, Киев, ул. Глубочицкая, 40
+380443511863
+380443511864
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Найдено: 18 препаратов
Абъюфен таблетки, 400 мг, блистер, № 30; Laboratories Bouchara Recordati
Абъюфен Таблетки, 400 мг, блистер, № 30 Laboratories Bouchara Recordati
В 993 аптеках
от 366,31 грн
Цены в аптеках
Абъюфен таблетки, 400 мг, блистер, № 60; Laboratories Bouchara Recordati
Абъюфен Таблетки, 400 мг, блистер, № 60 Laboratories Bouchara Recordati
В 362 аптеках
от 620,25 грн
Цены в аптеках
АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ гель вагинальный, 5 мл, № 8; Casen Recordati
АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ Гель вагинальный, 5 мл, № 8 Casen Recordati
В 494 аптеках
от 374,29 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® 50+ таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® 50+ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 310 аптеках
от 218,30 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® В СЕЗОН ПРОСТУД таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® В СЕЗОН ПРОСТУД Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 1 аптеке других городов
от 201,40 грн
Цены в других городах
АЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САД таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САД Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 272 аптеках
от 206,86 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® ДИАБЕТ таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® ДИАБЕТ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 231 аптеке
от 110,50 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® КЛАССИК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® КЛАССИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 450 аптеках
от 207,06 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® КЛАССИК таблетки, № 120; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® КЛАССИК Таблетки, № 120 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 343 аптеках
от 261,86 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® КОСМЕТИК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® КОСМЕТИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 1 аптеке других городов
от 225,40 грн
Цены в других городах
АЛФАВИТ® МАМА таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® МАМА Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 297 аптеках
от 343,15 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® ШКОЛЬНИК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® ШКОЛЬНИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 462 аптеках
от 236,28 грн
Цены в аптеках
Гексализ таблетки для рассасывания, № 30; Laboratories Bouchara Recordati
Гексализ Таблетки для рассасывания, № 30 Laboratories Bouchara Recordati
В 1086 аптеках
от 171,75 грн
Цены в аптеках
Гексаспрей спрей оромукозный, 750 мг, флакон аэрозольный, 30 г, № 1; Laboratories Bouchara Recordati
Гексаспрей Спрей оромукозный, 750 мг, флакон аэрозольный, 30 г, № 1 Laboratories Bouchara Recordati
В 1156 аптеках
от 221,16 грн
Цены в аптеках
Гинкор Форт капсулы, № 30; Бофур Ипсен Индустри
Гинкор Форт Капсулы, № 30 Бофур Ипсен Индустри
В 767 аптеках
от 362,36 грн
Цены в аптеках
Гиноксин капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 1; Recordati Ireland Ltd
Гиноксин Капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 1 Recordati Ireland Ltd
В 487 аптеках
от 275,48 грн
Цены в аптеках
Гиноксин капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 2; Recordati Ireland Ltd
Гиноксин Капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 2 Recordati Ireland Ltd
В 428 аптеках
от 389,57 грн
Цены в аптеках
Занидип® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Recordati Ireland Ltd
Занидип® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Recordati Ireland Ltd
В 589 аптеках
от 221,28 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04050, Киев, ул. Глубочицкая, 40
+380443511863
+380443511864
Найдено: 18 препаратов
Абъюфен таблетки, 400 мг, блистер, № 30; Laboratories Bouchara Recordati
Абъюфен Таблетки, 400 мг, блистер, № 30 Laboratories Bouchara Recordati
В 993 аптеках
от 366,31 грн
Цены в аптеках
Абъюфен таблетки, 400 мг, блистер, № 60; Laboratories Bouchara Recordati
Абъюфен Таблетки, 400 мг, блистер, № 60 Laboratories Bouchara Recordati
В 362 аптеках
от 620,25 грн
Цены в аптеках
АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ гель вагинальный, 5 мл, № 8; Casen Recordati
АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ Гель вагинальный, 5 мл, № 8 Casen Recordati
В 494 аптеках
от 374,29 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® 50+ таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® 50+ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 310 аптеках
от 218,30 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® В СЕЗОН ПРОСТУД таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® В СЕЗОН ПРОСТУД Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 1 аптеке других городов
от 201,40 грн
Цены в других городах
АЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САД таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САД Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 272 аптеках
от 206,86 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® ДИАБЕТ таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® ДИАБЕТ Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 231 аптеке
от 110,50 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® КЛАССИК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® КЛАССИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 450 аптеках
от 207,06 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® КЛАССИК таблетки, № 120; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® КЛАССИК Таблетки, № 120 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 343 аптеках
от 261,86 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® КОСМЕТИК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® КОСМЕТИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 1 аптеке других городов
от 225,40 грн
Цены в других городах
АЛФАВИТ® МАМА таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® МАМА Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 297 аптеках
от 343,15 грн
Цены в аптеках
АЛФАВИТ® ШКОЛЬНИК таблетки, № 60; ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
АЛФАВИТ® ШКОЛЬНИК Таблетки, № 60 ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
В 462 аптеках
от 236,28 грн
Цены в аптеках
Гексализ таблетки для рассасывания, № 30; Laboratories Bouchara Recordati
Гексализ Таблетки для рассасывания, № 30 Laboratories Bouchara Recordati
В 1086 аптеках
от 171,75 грн
Цены в аптеках
Гексаспрей спрей оромукозный, 750 мг, флакон аэрозольный, 30 г, № 1; Laboratories Bouchara Recordati
Гексаспрей Спрей оромукозный, 750 мг, флакон аэрозольный, 30 г, № 1 Laboratories Bouchara Recordati
В 1156 аптеках
от 221,16 грн
Цены в аптеках
Гинкор Форт капсулы, № 30; Бофур Ипсен Индустри
Гинкор Форт Капсулы, № 30 Бофур Ипсен Индустри
В 767 аптеках
от 362,36 грн
Цены в аптеках
Гиноксин капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 1; Recordati Ireland Ltd
Гиноксин Капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 1 Recordati Ireland Ltd
В 487 аптеках
от 275,48 грн
Цены в аптеках
Гиноксин капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 2; Recordati Ireland Ltd
Гиноксин Капсулы вагинальные мягкие, 1000 мг, блистер, № 2 Recordati Ireland Ltd
В 428 аптеках
от 389,57 грн
Цены в аптеках
Занидип® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Recordati Ireland Ltd
Занидип® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Recordati Ireland Ltd
В 589 аптеках
от 221,28 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції