АЛФАВИТ® 50+ (ALPHAVIT 50+) (251839) - инструкция по применению Диетические добавки
АЛФАВИТ 50+ инструкция по применению
Характеристика
может быть рекомендован в качестве источника витаминов, макро- и микроэлементов для лиц в возрасте старше 50 лет для компенсации недостатка полезных веществ, связанного с возрастными изменениями в организме. Суточная доза витаминов и минералов разделена на 3 таблетки с учетом совместимости компонентов.
Свойства АлфаВит 50+ подтверждены научными исследованиями состава.
Рекомендации по употреблению
лицам в возрасте старше 50 лет по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки во время еды (за завтраком, обедом и ужином) в любой последовательности. Интервал между приемами таблеток — 4–6 ч. Если рекомендованный график приема был нарушен, допускается возобновление употребления с любой из таблеток, в том числе и прием пропущенной таблетки вместе с очередной. Не следует превышать рекомендуемое количество таблеток для ежедневного потребления.
Длительность употребления: 4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, гиперфункция щитовидной железы.
Особые указания
этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний, не должен употребляться в качестве заменителя различных диет. Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не употреблять после истечения срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 4–25 °С.