лицам в возрасте старше 50 лет по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки во время еды (за завтраком, обедом и ужином) в любой последовательности. Интервал между приемами таблеток — 4–6 ч. Если рекомендованный график приема был нарушен, допускается возобновление употребления с любой из таблеток, в том числе и прием пропущенной таблетки вместе с очередной. Не следует превышать рекомендуемое количество таблеток для ежедневного потребления.

Длительность употребления: 4 нед, в дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.