Целиста (Celista)
Целиста инструкция по применению
Состав
Мирамистин - 0,1 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. В основе действия мирамистина лежит прямое гидрофобное взаимодействие молекулы с липидами мембран микроорганизмов, обусловливающее их фрагментацию и разрушение. При этом часть молекулы мирамистина, погружаясь в гидрофобный участок мембраны, разрушает надмембранный слой, разрыхляет мембрану, повышает ее проницаемость для высокомолекулярных веществ, изменяет ферментативную активность микробной клетки, ингибируя ферментные системы, что приводит к угнетению жизнедеятельности микроорганизмов и их цитолизу.
В отличие от других антисептиков, мирамистин обладает высокой избирательностью действия в отношении микроорганизмов, так как практически не оказывает влияния на оболочки клеток человека. Данный эффект связан с иной структурой клеточных мембран человека (значительно большей длиной липидных радикалов, резко ограничивающих возможность гидрофобного взаимодействия мирамистина с клетками).
Мирамистин обладает выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, спорообразующих и аспорогенных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы.
Оказывает противогрибковое действие на аскомицеты рода Aspergillus и рода Penicillium, дрожжевые (Rhodotorula rubra, Torulopsis gabrata) и дрожжеподобные (Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei) грибы, на дерматофиты (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum, Trichophyton schoenleini, Trichophyton violaceum, Epidermophyton Kaufman-Wolf, Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Microsporum canis), а также на другие патогенные грибы (например Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)) в виде монокультур и микробных ассоциаций. Под действием мирамистина снижается устойчивость микроорганизмов к антибиотикам.
Фармакокинетика. При местном применении не всасывается через кожу и слизистые оболочки.
Показания Целиста
- комплексное лечение острых и хронических тонзиллитов;
- комплексное лечение кандидозов слизистых оболочек ротовой полости;
- лечение пародонтитов, стоматитов, гингивитов, периодонтитов;
- гигиеническая обработка съемных протезов;
- профилактика микробных осложнений после оперативных вмешательств на слизистой оболочке полости рта.
Применение Целиста
применять местно взрослым.
При лечении тонзиллитов проводить полоскание горла р-ром Целиста 3–4 раза в сутки. Количество лекарственного средства на 1 полоскание 10–15 мл.
Лечение кандидамикозов слизистых оболочек ротовой полости осуществлять путем полоскания 2–4 раза в сутки. Количество лекарственного средства на 1 полоскание 10–15 мл.
При лечении стоматитов, гингивитов, периодонтитов проводить полоскание ротовой полости р-ром Целиста 3–4 раза в сутки. Количество лекарственного средства на 1 полоскание 10–15 мл.
При лечении пародонтитов р-р мирамистина вводят в пародонтальные карманы на турундах с последующими аппликациями на деснах на протяжении 15 мин. При обострениях проводить промывание Целистой пародонтальных карманов с помощью шприца и вводить в полость абсцесса турунды с лекарственным средством. После проведения вестибулопластики и френулэктомии лекарственное средство применять в виде ванночек в амбулаторных условиях. С целью гигиенической обработки съемных протезов последние оставлять на ночь в р-ре мирамистина, перед использованием протезы тщательно промыть проточной водой.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к мирамистину.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.
Другое: в отдельных случаях возможно кратковременное ощущение жжения, исчезающее самостоятельно через 15–20 с и не требующее отмены лекарственного средства.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку резорбция лекарственного средства практически отсутствует, разрешается применять Целисту в период беременности и кормления грудью.
Дети. Поскольку нет достаточного опыта применения р-ра мирамистина для лечения детей, его не следует применять в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение лекарственного средства характеризуется отсутствием влияния на способность управлять автотранспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Взаимодействия
при одновременном применении антибиотиков с мирамистином наблюдается снижение резистентности микроорганизмов к антибиотикам.
Передозировка
явления передозировки не отмечались.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.