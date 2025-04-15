Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
231,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
232,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
242,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
244,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
220,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
221,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
243,31
Экономия при брони: -15,24 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
243,31
Экономия при брони: -10,48 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
245,14
Экономия при брони: -21,35 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
282,17
Экономия при брони: -12,82 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -45,70 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
221,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
220,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
221,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -39,50 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
243,73
Экономия при брони: -8,15 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
243,73
Экономия при брони: -8,15 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,20
Экономия при брони: -45,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
252,53
Экономия при брони: -66,04 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
238,35
Экономия при брони: -51,34 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
242,49
Экономия при брони: -14,46 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
245,33
Экономия при брони: -17,30 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
242,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
242,68
Экономия при брони: -14,65 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
248,90
Экономия при брони: -15,47 грн