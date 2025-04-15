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Целиста (Celista)

Целиста (Celista)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 231 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
256,20 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,10 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
232,00
Экономия при брони: -25,78 грн
206,22 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
200,24 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
200,24 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,98
Экономия при брони: -10,52 грн
239,46 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,98
Экономия при брони: -10,52 грн
239,46 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
200,24 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
244,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
262,60
Экономия при брони: -36,70 грн
225,90 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
206,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
194,42 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
200,24 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
195,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
262,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
267,80
Экономия при брони: -42,00 грн
225,80 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,50
Экономия при брони: -44,10 грн
226,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,40
Экономия при брони: -21,50 грн
225,90 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -37,60 грн
226,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
247,40 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,69
Экономия при брони: -15,23 грн
232,46 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
247,69
Экономия при брони: -13,76 грн
233,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,19
Экономия при брони: -13,33 грн
232,86 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
246,19
Экономия при брони: -12,26 грн
233,93 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
271,50
Экономия при брони: -45,60 грн
225,90 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -44,40 грн
225,90 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,50
Экономия при брони: -44,10 грн
226,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,10 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -38,20 грн
225,90 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -43,90 грн
226,40 грн
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