Львов (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
232,00
Экономия при брони: -25,78 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,98
Экономия при брони: -10,52 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,98
Экономия при брони: -10,52 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
262,60
Экономия при брони: -36,70 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
267,80
Экономия при брони: -42,00 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,50
Экономия при брони: -44,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,40
Экономия при брони: -21,50 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -37,60 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,69
Экономия при брони: -15,23 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
247,69
Экономия при брони: -13,76 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,19
Экономия при брони: -13,33 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
246,19
Экономия при брони: -12,26 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
271,50
Экономия при брони: -45,60 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -44,40 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,50
Экономия при брони: -44,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -38,20 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -43,90 грн