Одесса (адрес не указан)
Доступно в 295 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
251,59
Экономия при брони: -12,13 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
242,99
Экономия при брони: -9,06 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
242,99
Экономия при брони: -9,06 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
250,68
Экономия при брони: -53,69 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
250,68
Экономия при брони: -11,22 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,00
Экономия при брони: -52,01 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -44,30 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,48
Экономия при брони: -27,39 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
246,59
Экономия при брони: -27,40 грн