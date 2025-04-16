Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
242,88
Экономия при брони: -42,17 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
220,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
221,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
252,12
Экономия при брони: -26,55 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
243,99
Экономия при брони: -11,73 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,17
Экономия при брони: -23,20 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
253,51
Экономия при брони: -20,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,59
Экономия при брони: -20,52 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,68
Экономия при брони: -12,22 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
259,74
Экономия при брони: -12,82 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -40,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
243,69
Экономия при брони: -19,24 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,94
Экономия при брони: -24,56 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
242,72
Экономия при брони: -49,73 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,66
Экономия при брони: -23,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
243,99
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
240,00
Экономия при брони: -16,40 грн