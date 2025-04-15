Днепр (адрес не указан)
Доступно в 249 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,72
Экономия при брони: -15,75 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
245,64
Экономия при брони: -37,07 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,91
Экономия при брони: -15,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
258,32
Экономия при брони: -16,33 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
286,87
Экономия при брони: -18,14 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,20
Экономия при брони: -46,00 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -44,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -37,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
244,30
Экономия при брони: -18,09 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
244,30
Экономия при брони: -14,07 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
286,06
Экономия при брони: -17,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
242,35
Экономия при брони: -16,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,87
Экономия при брони: -20,53 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
246,87
Экономия при брони: -16,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,38
Экономия при брони: -20,31 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
246,38
Экономия при брони: -12,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
243,17
Экономия при брони: -10,24 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,41
Экономия при брони: -9,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
242,93
Экономия при брони: -35,64 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
253,49
Экономия при брони: -14,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
241,75
Экономия при брони: -15,58 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
241,75
Экономия при брони: -13,78 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
245,89
Экономия при брони: -19,72 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
245,89
Экономия при брони: -11,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
241,04
Экономия при брони: -15,94 грн