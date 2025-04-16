Николаев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
225,51
Экономия при брони: -7,33 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
241,86
Экономия при брони: -13,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,20
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,82
Экономия при брони: -22,93 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
248,49
Экономия при брони: -12,91 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -38,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,99
Экономия при брони: -24,06 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
254,77
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,77
Экономия при брони: -26,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -38,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -44,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -38,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
248,84
Экономия при брони: -28,09 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека24
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,01
Экономия при брони: -24,88 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
259,11
Экономия при брони: -13,65 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
242,96
Экономия при брони: -20,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
267,60
Экономия при брони: -43,60 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -38,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,27
Экономия при брони: -26,52 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
253,61
Экономия при брони: -25,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -44,90 грн