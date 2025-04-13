Киев (адрес не указан)
Доступно в 798 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
262,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
262,40
Экономия при брони: -28,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
270,20
Экономия при брони: -36,60 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -36,60 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
244,20
Экономия при брони: -31,88 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
236,50
Экономия при брони: -32,67 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
246,60
Экономия при брони: -35,11 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
241,68
Экономия при брони: -14,60 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
241,68
Экономия при брони: -13,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
253,50
Экономия при брони: -34,87 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
234,20
Экономия при брони: -15,51 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
248,65
Экономия при брони: -22,56 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
255,02
Экономия при брони: -18,11 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
248,30
Экономия при брони: -14,70 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -30,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
245,14
Экономия при брони: -19,07 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
245,14
Экономия при брони: -19,07 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
242,45
Экономия при брони: -15,22 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
242,45
Экономия при брони: -15,12 грн