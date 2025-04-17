Винница (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
245,04
Экономия при брони: -24,34 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -32,90 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -38,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,05
Экономия при брони: -28,81 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,05
Экономия при брони: -28,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,30
Экономия при брони: -38,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,50
Экономия при брони: -38,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -32,90 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
270,50
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
247,36
Экономия при брони: -27,12 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
247,36
Экономия при брони: -26,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
249,40
Экономия при брони: -28,70 грн
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
243,29
Экономия при брони: -23,05 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
243,29
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
244,83
Экономия при брони: -22,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
244,25
Экономия при брони: -33,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
242,14
Экономия при брони: -19,93 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
242,14
Экономия при брони: -18,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,00
Экономия при брони: -32,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Целиста раствор для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
248,50
Экономия при брони: -17,30 грн
Целиста спрей для ротовой полости 0.1 мг/мл флакон 50 мл №1
Дарница
264,10
Экономия при брони: -32,40 грн